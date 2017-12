TTF Rastatt mit gemischter Bilanz

Nach einer 2:1-Doppelführung gegen Auggen verteidigten Matuszewski, Martin Hamhaber und Yannic Klein den Vorteil zum 5:4. In Durchgang zwei gerieten die TTF nach drei Pleiten mit 5:7 in Rückstand, doch Manuel Weis, Klein und Julian Hertel erzwangen das 8:7 vor dem Schlussdoppel, in dem Hertel/Matuszewski beim 3:1 die Akzente setzten. Im letzten Heimspiel für die TTF ließ Matuszewski nochmals sein Können aufblitzen. Unterstützung erhielt Matuszewski, der neben Einzelsiegen auch das Auftaktdoppel mit Hertel gewann, von Thomas Hillert (3:1-Erfolg über Huck) und Weis.

Durch einen 8:4-Heimsieg gegen den TTC Steinach sicherte sich der TV Weisenbach einen Spieltag vor Ende der Hinrunde die Halbzeitmeisterschaft in der Verbandsliga der Frauen. Die Vorentscheidung fiel frühzeitig in den Doppeln, die beide von Regina Roflik/Nadja Wunsch und Jasmin Langenbach/Monika Vig in den Entscheidungssätzen gewonnen wurden. In den Einzelspielen hielt Steinachs Spitzenspielerin Jana Neumaier mit drei Einzelpunkten erfolgreich dagegen. Mit je zwei Siegpunkten von Vig, Roflik und Wunsch bauten die Murgtälerinnen ihre Erfolgsbilanz auf 15:3 Zähler aus. Mit einem zu erwarteten Heimsieg im abschließenden Vorrundenmatch gegen den punktlosen Tabellenletzten TTC Reute kann Weisenbach seinen Vorsprung auf die direkten Verfolger der TTF Stühlingen II und dem TTC Altdorf (beide 13:7) auf vier Pluspunkte ausbauen.

Im Verfolgerduell in der Landesliga der Männer verteidigte der TTC Willstätt durch einen 9:4-Heimerfolg über den TTV Gamshurst beide Punkte erfolgreich. Auch für den TB Gaggenau gab es beim TTC Seelbach-Schuttertal nichts zum Jubeln. Hier gewannen Iljan Ramljak, Björn Theberath und das Doppel Dimitrije Bahtijarevic/Theberath die Punkte bei der 3:9-Niederlage. Gut mitgespielt, am Ende aber mit 6:9 verloren - lautet das Fazit des TTC Rauental nach der Heimniederlage gegen den Rangzweiten TTSF Hohberg III. Drei kampflos abgegebene Punkte von Oliver Böhm, dazu vier verlorene Fünf-Satz-Spiele verhinderten eine Überraschung der Barockstädter.

TV Bühl kassiert Heimniederlage

Der TV Bühl verlor in der Landesliga der Frauen sein Heimspiel gegen den TTC Nonnenweier mit 6:8. Bis zum 6:6-Zwischenstand deutete vieles auf ein Remis hin, zwei Fünfsatzniederlagen in den beiden abschließenden Spielen vereitelte den möglichen Punktgewinn. Auch die TTF Rastatt II gingen im Gastspiel mit einer 2:8-Niederlage beim TTC Friesenheim leer aus.

Der TTC Iffezheim (14:4) verteilte in der Männer-Bezirksliga im Heimspiel gegen den TTV Kappelrodeck die 9:0-Höchststrafe und konnte mit diesem Doppelpack nach Pluspunkten mit dem spielfreien Spitzenreiter Spvgg Ottenau III gleichziehen. Auch der TB Bad Rotenfels ließ beim 9:0-Erfolg gegen die zweite Mannschaft des TTC Rauental keinen Gegenpunkt zu. In der zweiten Partie beim TV Lichtental entwickelte sich ein umkämpftes Duell, in dem sich Rotenfels erst nach dem Gewinn des Schlussdoppels mit 9:7 durchsetzte. Ein heiß umkämpftes Match lieferten sich der Rastatter TTC und der TTV Bühlertal beim hauchdünnen 9:7-Heimsieg. Im zweiten Match rettete der RTTC im Heimspiel gegen den TTC Iffezheim II beim 8:8-Unentschieden zumindest einen Punkt. Die zweite Mannschaft der TTF Rastatt bezwang im Kellerduell den TV Lichtental mit 9:1.

Mit einem 9:1-Auswärtserfolg beim TTV Bühlertal II erhöhte der TV Gernsbach in der Bezirksklasse der Männer sein Punktekonto auf eine makellose Bilanz von 14:0. Der Verfolger TV Neuweier musste sich bei der TTG Bischweier mit einer 8:8-Punkteteilung zufrieden geben. Sieg und Niederlage gab es für den Aufsteiger TTV Au am Rhein. Das Heimspiel gegen den TuS Sasbachried wurde unter der Woche mit 9:3 gewonnen, der zweite Auftritt gegen den SV Weitenung mündete in eine 3:9-Heimniederlage. Sasbachried unterlag in seinem zweiten Wochenendspiel bei der Spvgg Ottenau IV mit 5:9. (ti)