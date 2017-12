Nachwuchssorgen und Ausnahmeerfolge Als "Sorgenkind" präsentierte sich im abgelaufen Jahr im Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl erneut die Frauenklasse. Nach Erscheinen der Kreisbestenlisten wurde sowohl bei den Teilnehmerzahlen als auch bei den Leistungen das schwächelnde Bild der Saison bestätigt. Top-Leistungen waren auch in der Saison 2017 Mangelware. In vielen Disziplinen waren die Seniorinnen besser als die aktiven Frauen oder es waren sogar nur Seniorinnen am Start. Nach dem Vereinswechsel von Hochspringerin Anne Klebsch von Ötigheim nach Ludwigsburg hat der Kreis sein national erfolgreiches Aushängeschild verloren. Neu in ihrem ersten Aktivenjahr in die Frauenklasse aufgerückt ist Yvonne Jeschke (LG Hardt), die derzeit in Anchorage/Alaska studiert und mit ihren in den USA erzielten Ergebnissen in vielen Disziplinen die Kreisbestenliste anführt. Ihre Top-Leistung erzielte sie mit 61,97 Sekunden über 400 Meter Hürden. Im Hürdensprint kam sie auf 15,72 Sekunden, über 400 Meter flach auf 60,19 Sekunden. Erste Plätze im Kreis ergaben auch ihre 27,00 Sekunden über 200 Meter, 1,57 Meter im Hoch- und 5,12 Meter im Weitsprung sowie 4520 Punkte im Siebenkampf. Zu den beachtenswerten Leistungen gehören auch die Zeiten der Mittelstrecklerinnen Ester und Felizitas Müller (TS Ottersdorf). Über 800 Meter erzielte Felizitas 2:12,06 Minuten, über 1500 Meter 4:37,21. Im Straßenlauf über zehn Kilometer und über die Halbmarathon-Distanz waren die Teilnehmerfelder gut gefüllt. Doch findet man hier fast nur Seniorinnen in den Top Ten. Sylvia Schmieder (LAG Obere Murg; W40) war in 39:55 Minuten und 1:28:30 Stunden über beide Strecken ebenso die Schnellste wie über 5000 Meter auf der Bahn in 19:08,64 Minuten. Auch im Gehen konnten die Seniorinnen bei den aktiven Frauen überregional vorne mithalten. Antje Köhler (TV Bühlertal; W55) war die Schnellste in Baden über 5000-Meter-Bahngehen und im Zehn-Kilometer-Straßengehen. Jessica Weigel (SR Yburg Steinbach) erreichte beim Kugelstoßen 11,98 Meter, Nadine Diebold (TG Ötigheim) mit dem Speer 39,54 Meter. Sophie Zaiß (Ötigheim) führt beim Dreisprung mit knappem Vorsprung vor Claudia Kühn (LAG), Auli Weber (LAG) beim Hammerwurf und Hannah Marxer (LAG) beim Diskuswurf. Dünn gesät sind auch die Felder bei den Seniorinnen. Auli Weber liegt in fast allen Disziplinen bei den W-30-Frauen vorne. In W35 gelang dies Julia Bossert (SCL-Heel Baden-Baden), Claudia Kühn in W40. Fast völlig verwaist ist die Stadionleichtathletik in den Klassen W45 bis W60. Hier findet man fast nur noch Läuferinnen auf der Straße. Geherinnen mit überregionalem Erfolg Beachtenswert sind die Zeiten von Heide Merkel (TG Ötigheim) über zehn Kilometer (40:51 Minuten) und im Halbmarathon (1:29:44 Stunden) sowie von Birgit Marzluf (SCL-Heel Baden-Baden) mit 43:12 und 1:34:19. Überregionale Erfolge erzielten die Geherinnen: neben Antje Köhler auch Marianne Gerhard (TB Gaggenau; W60) und Gisela Theunissen (TB Gaggenau; W75). Lediglich in W65 findet man mit Christina Lipps und Anita Bayha-Zaiser (beide TV Haueneberstein) ein breites Spektrum an Disziplinen, von Sprint/Sprung über Hammerwurf und Mehrkampf. (rawo)

