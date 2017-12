United Colors im freien Fall

Die United Colors hatten angesichts der jüngsten Niederlagen, die erst in den Schlussminuten zustande kamen, alle Register gezogen und mit den Routiniers Mario Kukic, Andreas Vengert und Bernard Krizmanic ehemalige Spieler reaktiviert. Dadurch sollten gleichzeitig die Ausfälle von Leistungsträgern wie Coach Brandon Johnson, Daniel Faff und Janko Rajisic kompensiert werden. Der Start in die Begegnung war auch verheißungsvoll, die Kurstädter gewannen das erste Viertel mit 18:15.

Im zweiten Durchgang übernahmen die Gastgeber aber das Zepter und holten sich das Viertel mit 26:8. Dabei ließen sie zwischen Minute zwölf und 20 nur vier Punkte zu. Beim Halbzeitstand von 41:26 war schnell klar, dass man auch aufgrund der sensationellen Defensivarbeit des Heimteams nur schwer wieder zurück zum Spiel finden würde. Die Colors versuchten zwar, aus der Distanz zu treffen, was auch teilweise gelang, aber mit 25 Punkten ließ man zu viele Körbe zu. Nach dem 25:20 ging es somit mit 66:46 ins Schlussviertel. Hier das gleiche Bild: Es gelangen den Kurstädtern nur ganze vier Punkte unter dem Korb, der Rest resultierte aus Distanzwürfen. Laut Mitteilung ist die Niederlagen-Serie auch dem neu zusammengewürfelten Team geschuldet, aber das 30:17 im Schlussviertel bedarf weiterer Analysen. Zeit für eine bessere Abstimmung haben die Colors, sie sind am Wochenende spielfrei. Als Tabellenvorletzter folgt dann das eminent wichtige Spiel gegen den Letzten KuSG Leimen. Sollte man dieses Spiel nicht gewinnen, wird es in Sachen Klassenerhalt eng. Noch sind andere Teams aber in Schlagdistanz.

Für UCBB spielten: Nogay Aydin (4), Frankline Bangha (3), Mike Baumer (11), Sahin Belle, Luai Hallak (9), Bernard Krizmanic (8), Mario Kukic (4), Florian Münch (12), Rouven Schmidt (4), Andreas Vengert, Nikola Vukovic (7).

Das Reserveteam der United Colors geht derweil unbeeindruckt seinen Weg weiter und nahm die Hürde beim TS Durlach beim 85:49-Sieg mit Bravour. Nogay Aydin - seit Wochen in guter Form - war mit 29 Punkten wieder bester Werfer. Nun steht man dank der Niederlage der PSK Lions IV punktgleich an der Spitze der Kreisliga A. (red)