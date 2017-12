Mehr im Auto als am Schachbrett

Die beiden Topteams der Rochade Kuppenheim haben sich in der Verbands- beziehungsweise Landesliga auf 4:2 Punkte verbessert. Das dritte Oktett kassierte dagegen die höchste Niederlage in der 38-jährigen Vereinsgeschichte: 0:8 lautete das Resultat am Ende gegen Baden-Baden VI. Diese "Bestmarke" kann künftig nicht mehr gesteigert werden ...

Bei winterlichen Bedingungen saßen die meisten Verbandsligaspieler aus Kuppenheimer auf Hin- und Rückfahrt nach Pfullendorf länger im Auto als am Brett. Am Ende unterlag der Tabellenvorletzte etwas zu hoch mit 2,5:5,5. Nach einem Remis von Markus Merklinger brachten Hans Wiechert und Günther Tammert den Favoriten überzeugend in Front. Velimir Kresovic musste den Anschluss quittieren. Hubert Schuh erhöhte souverän an Brett zwei auf 3,5:1,5. Glück benötigten Jochen Klumpp und Joachim Kick. Der Kapitän entwischte ins Remis, Klumpp gewann sogar noch trotz eines Springers weniger. Mehrere Bauern machten das Rennen zu seinen Gunsten. Beim 5:2 fügte sich auch Hartmut Metz in einen Friedensschluss, nachdem der Kuppenheimer Spitzenmann in hochgradiger Zeitnot mehrfach den Gewinn ausgelassen hatte und fast sechs Stunden vergebens darum kämpfte.

Die Reserve profitierte von einer schwachen Aufstellung der OSG Baden-Baden V. Neben den Spitzenspielern Alexander Hatz und Alexander Wist remisierte noch Hussain Chaltchi. Für den unerwarteten 6,5:1,5-Kantersieg sorgten Michael und Jannik Lorenz sowie Topscorer Ralf Gantner. Zudem feierten Jürgen Biskup und Rolf Hoppenworth erste Saisonsiege in der Landesliga. Dank der nun 4:2 Punkte kann Kuppenheim II vorerst gelassen auf die Tabelle schauen, gleichwohl Platz drei wegen des dicht gedrängten Mittelfelds kein Ruhekissen ist.

Erste Zähler sollte die Dritte langsam einfahren: Mit 0:6 Punkten trägt sie abgeschlagen die rote Laterne - allerdings hat das Team von Sascha Schmidt nun alle drei Aufstiegsanwärter in der Bezirksklasse mit Ötigheim II, Weitenung und Baden-Baden VI hinter sich. Letztere überrollten Kuppenheim III verdientermaßen. Allerdings hätte die Höchststrafe mit dem 0:8 vermieden werden können. (ham)