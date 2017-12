Der Frust überwiegt

Hügelsheim

Baden-Hills-Curler bei EM Fünfter Hügelsheim (red) - Auf glattem Eis gut gefegt hat das Curling-Herrenteam um Skip Alexander Baumann vom Baden-Hills-Club (Foto: Oelschläger) bei der EM in St. Gallen. Mit Platz fünf gelang das beste Ergebnis für das Quintett und die sichere Qualifikation für die WM 2018 in Las Vegas.

Leipzig

Heim-WM: Auftakt gegen Kamerun Leipzig (red) - Es ist angerichtet: Die deutschen Handballerinnen um Kapitänin Anna Loerper starten am Freitag in Leipzig gegen Kamerun in die Heim-Weltmeisterschaft. Das erklärte Verbandsziel für das Team von Trainer Michael Biegler ist das Erreichen des Halbfinales (Foto: dpa).