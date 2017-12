Silber aus dem Becken gefischt

Obwohl die Mannschaft als Vorlaufschnellste in das Finale einziehen konnte, zeigte sich Trainer Christian Hensel mit dem Ergebnis zufrieden. "Drei der fünf Schwimmerinnen konnten in den vergangenen beiden Wochen aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen kaum trainieren. Vor diesem Hintergrund ist der zweite Platz noch viel höher einzuschätzen." Darüber hinaus ist es dem Team aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung gelungen, die eigene Qualifikationszeit noch einmal um fast zehn Sekunden zu steigern. Bereits am kommenden Wochenende wird die Mannschaft bei den Internationalen Schwimmsporttagen in Karlsruhe wieder an den Start gehen, um dort bereits die ersten Qualifikationszeiten für die Süddeutschen und Deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu erzielen.

Ebenfalls eine deutliche Leistungssteigerung konnte die weibliche D-Jugend mit Franziska Roth, Ciara-Luna Hensel, Sina Kühn und Anna Hagel verzeichnen. Durch die individuelle Leistungssteigerung jedes einzelnen Schwimmers konnte am Ende die Qualifikationszeit um über 40 Sekunden verbessert werden, was den siebten Platz bedeutete.

Auch die männliche D-Jugend konnte sich für das badische Finale qualifizieren. Die Mannschaft in der Besetzung Jonas Müller, Silas Braun, Isaac Gonda und Jascha Frank konnte ebenfalls die Qualifikationszeit verbessern und landete nach allen Entscheidungen auf dem achten Platz. (red)