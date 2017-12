Murgtäler Highlight am zweiten Advent?

In derbeendet die Spvgg Ottenau am Sonntag mit dem südbadischen Derby gegen den ESV Weil (3:13) die Hinrunde. Das Heimspiel soll nochmal ein echtes "Highlight" werden, der Spielbeginn wurde auf 12 Uhr mittags datiert. Die Hausherren erhoffen sich ein spannendes Spektakel sowie zwei Punkte. Mit 11:5 Zählern stehen die Murgtäler auf dem vierten Tabellenplatz, der Blick darf noch nach oben gerichtet werden. Nur zwei Pluspunkte trennt die Ottenauer vom Spitzenreiter TTC Singen (13:3), ein Punkt voraus liegt der TTC Odenheim (12:4) auf Position zwei. Mit dem ESV Weil wartet keineswegs ein leichter Gegner auf die Ottenauer Gastgeber. Nur beim TTC Singen kam Weil stark ersatzgeschwächt mit 0:9 unter die Räder. In allen anderen Partien wurden zumindest immer fünf Spiele gewonnen. In den beiden Routiniers Alen Kovac (9:4) und Jürgen Eise (8:5) hat die Mannschaft vom Oberrhein seine stärksten Kräfte auf den Positionen vier und fünf. Auch in den Doppelspielen erzielten Kovac mit Denis Joset (5:3) und Eise mit Thien-Si Tu (3:0) positive Ergebnisse. An die mit einem Zähler belohnte erfolgreiche Aufholjagd in Singen, nach einem 3:8-Rückstand erkämpfte sich Ottenau noch ein 8:8-Unentschieden, wollen die Murgtäler im letzten Vorrundenmatch nahtlos anknüpfen. Mit der Unterstützung des eigenen Anhangs soll dies in bewährter Aufstellung bewältigt werden. Beim Gast, der am Samstag noch das Heimspiel gegen die TTSF Hohberg bestreiten muss, kamen bisher elf verschiedene Spieler zum Einsatz.

In der Frauen-Badenliga wird sich am letzten Vorrundenspieltag an der Tabellenspitze nichts mehr verändern. Der TTC 1946 Weinheim II (18:0) ist Halbzeitmeister vor dem 1. TTC Ketsch (16:2) und den TTF Rastatt (14:4). Der Aufsteiger TTV Gamshurst beendet die erste Halbserie mit 9:9 Punkten auf Rang fünf. Der Rangsiebte TTV Kappelrodeck gastiert beim punktgleichen Tabellennachbarn TTV Weinheim-West II, die beide mit 3:13 Punkten und einem Spielverhältnis von minus 30 Spielen gleichauf vor den beiden Abstiegsrängen liegen. Der Ausgang dieses Duells ist völlig offen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung soll zum Abschluss der Hinrunde nochmals etwas Zählbares eingefahren werden. Nur im Doppel erzielten Vanessa und Juana Maier mit 4:4-Siegen eine ausgeglichene Bilanz. In den Einzeln wollen Ursula Maier (9:11), Vanessa Maier (6:11), Juana Maier (7:13) und Astrid Seiler (3:12) ihre bislang negativen Bilanzen etwas aufbessern. Ein Punkt ist das Minimalziel der Kappelrodecker Gäste. (ti)