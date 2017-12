Aller guten Dinge sind drei

Der Frust bei Matthias Frieböse war groß. Nicht etwa über die Spielweise seines Teams oder gar über ein Endergebnis. Nein, der Trainer des Fußball-Verbandsligisten ärgerte sich über den Wettergott. Zum zweiten Mal hintereinander musste ein Ligaspiel im heimischen Wörtel witterungsbedingt abgesagt werden. Schneefall, Temperaturen um den Gefrierpunkt und anhaltender Regen setzten dem Geläuf einfach zu sehr zu, so dass an ein Fußballspiel schlicht nicht zu denken war.

Während die Konkurrenten um den Klassenerhalt - namentlich der FC Singen, FC Bad Dürrheim, SV Stadelhofen und FC Denzlingen - den einen oder anderen Zähler holten, schlenderten seine Jungs über die Weihnachtsmärkte der Region oder verbrachten den Tag auf der heimischen Couch. "Der Frust war durchaus groß, weil wir ja noch ein Spiel haben. Nach zwei Wochen Pause müssen wir jetzt von Null auf Hundert wieder umschalten, um in Lörrach zu bestehen", zeigt Frieböse die Schwierigkeit der Zwangspause auf. Zumal die Knöpflestädter zum starken Aufsteiger FV Lörrach-Brombach reisen müssen, der auf dem sechsten Platz rangiert und zehn Zähler mehr auf der Habenseite hat als der Tabellen-16.

Dass am Sonntag im Dreiländereck gespielt wird, daran zweifelt der 08-Coach nicht, schließlich habe der FV "einen Kunstrasen- und mehrere Rasenplätze". Daher gelte es, im Training wieder hochzufahren, Aggressivität auszustrahlen und gut zu trainieren. "Dann können wir in Lörrach bestehen und vielleicht das dritte Mal in dieser Saison gegen die nicht verlieren", sagt Frieböse. "Dann könnte man von einem neuen Lieblingsgegner sprechen", fügt er an. Schließlich ist die Saisonbilanz aus Kuppenheimer Sicht mehr als erfreulich. In der Liga feierte man am zweiten Spieltag einen 1:0-Sieg dank eines Elfmetertores von Yannis Otto, am 1. November gelang im Viertelfinale des SBFV-Pokals gar ein 2:0 durch Treffer von Robin Mörmann und Faruk Karadogan im heimischen Wörtel. Dementsprechend selbstbewusst geht die Frieböse-Elf die lange Fahrt in das Dreiländereck an - gemäß dem Motto: Aller guten Dinge sind drei.

Trotzdem warnt der 08-Coach vor den Stärken des Aufsteigers: "Sie haben ein starkes Umschaltspiel und richtig gute Außenspieler. Für uns gilt es, kompakt zu stehen, unnötige Ballverluste zu vermeiden und somit wenige Gegenangriffe zuzulassen", skizziert Trainer Frieböse die Marschroute für das letzte Spiel des Jahres.

Die Reise nach Lörrach nicht antreten können Simon Götz (Außenbandriss), Fabio Borutta (Bandscheibe) und Stoßstürmer Lucas Grünbacher (beruflich verhindert), dessen Part wohl Marek Balzer übernehmen wird. Dagegen stehen mit Faruk Karadogan, der nach seinem Jochbeinbruch mit Gesichtsmaske auflaufen könnte, und Rechtsverteidiger Yannis Otto wieder zur Verfügung. "Mit einem Sieg hätten wir dann nach 17 Spielen 20 Punkte und wären zur Halbzeit im Soll", rechnet Frieböse vor. Mit der vollen Punkteausbeute im Gepäck wäre der 08-Coach dann auch sicherlich wieder mit dem Wettergott im Reinen.