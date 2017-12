Ein Weltmeister als Edelfan

Die Fans des TVS Baden-Baden sind zweifelsohne besonders. Besonders laut, besonders enthusiastisch - und derzeit auch besonders verwöhnt. Schließlich sind die Grün-Weißen derzeit Tabellenführer der Handball-Oberliga. Ein TVS-Anhänger wird morgen Abend beim Spitzenspiel gegen den fünftplatzierten TSV Weinsberg besonders hervorstechen - allein schon aufgrund seiner imposanten Größe: Johannes Vetter.

Bei der Pressekonferenz gestern im Vorfeld zur Wahl der "Sportler des Jahres" hat der Speerwurf-Weltmeister sein Kommen versprochen. Auch wenn die Sandweierer tabellarisch so gut dastehen, wie noch nie, ist Vetter beileibe kein Erfolgs-Fan: Auch in der Vorsaison erwies der wurfgewaltige Muskelberg den Handballern - allen voran seinem Offenburger Trainingspartner und TVS-Rückraum-Shooter Markus Koch - in der Rheintalhalle schon die Ehre.

Weltmeister sind die Sandweier zwar nicht, dennoch können die Handballer auf ein extrem erfolgreiches Jahr zurückblicken - "unabhängig davon, wie das Spiel gegen Weinsberg ausfällt", sagt Ralf Ludwig. "Das wir besser abschneiden können als im vergangenen Jahr, war uns klar. Aber dass es bisher so gut läuft, konnten selbst die kühnsten Optimisten nicht ahnen", so der TVS-Trainer. Um gänzlich entspannt in die kurze Winterpause gehen zu können, soll morgen natürlich ein weiterer Heimsieg her, was einem perfekten Jahresabschluss gleichkäme.

Ein leichtes Unterfangen wird das freilich nicht. Weinsberg ist laut Ludwig "ein sehr, sehr guter Gegner", der - ähnlich wie die Hausherren - blitzschnell umschalten kann und obendrein im Positionsangriff "sehr abgebrüht" agiert. Diesbezüglich dürfte es elementar werden, die Kreise von Spielmacher Alexej Prasolov konsequent einzuengen. Da kommt es gerade recht, dass Franz Henke nach seiner schweren Knöchelverletzung wieder einsatzbereit ist. Der TVS-Kapitän ist mehr als nur eine Alternative, gerade in der Defensive.

Es gibt in Sachen Personal aber nicht nur positive Meldungen: Der TVS muss morgen auf Christian Fritz verzichten. Der Oberliga-Topscorer weilt nach abgeschlossenem Masterstudium im verdienten Urlaub.