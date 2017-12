VFB Gaggenau will Platz zwei verteidigen Ein Großteil der Fußballmannschaften des Bezirks Baden-Baden befindet sich schon in der Winterpause. Wegen der zuletzt vielen Ausfälle wurden an diesem Wochenende in der Bezirksliga (vier), der Kreisliga A Nord (sechs) und in der Kreisliga B4 (drei) insgesamt noch 13 Nachholspiele angesetzt. Ob überall gespielt werden kann, ist indes noch offen. In der Bezirksliga befinden sich nur drei von 16 Mannschaften terminlich im Soll (17 Spiele). Alle anderen sind mit einem, zwei oder mehr Partien im Verzug - Ulm und Ottenhöfen, die am morgigen Samstag gegeneinander spielen, zum Beispiel mit je drei. Beide Mannschaften haben, von ihren jeweiligen Spielausfällen unterbrochen, zuletzt zweimal gewonnen. Für die Gastgeber (Zwölfter) geht es im letzten Spiel des Jahres darum, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Der Tabellenvierte Ottenhöfen (14 Spiele/26 Punkte) hingegen kann schon mit einem Teilerfolg den SV Sasbach (17/26) von Platz drei verdrängen und an der Spitze der Verfolger des Tabellenzweiten Loffenau (16/37) überwintern. Aufsteiger FV Baden-Oos ist zwar immer noch personell stark geschwächt - nach wie vor fallen ein halbes Dutzend Stammspieler aus - "wir bringen gegen Lichtenau aber trotzdem eine gute Mannschaft auf den Platz", sagt Spielertrainer Pantelis Kalpakoglou. Beide Mannschaften sind punkt- (23) und spielgleich (15). "Wir wollen zumindest nicht verlieren", so Kalpakoglou weiter, "trauen uns aber auch einen Sieg zu." Wesentlich klarer verteilt sind die Rollen im Nachholspiel des SV 08 Kuppenheim II (Siebter/23 Punkte) gegen Aufsteiger TC Fatihspor (13./13). Die Gastgeber sind von der Tabelle her und wegen ihrer Heimstärke (fünf Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage) Favorit. Im Kellerduell Ottersdorf (16 Spiele/zwölf Punkte/Drittletzter) gegen Lichtental (13/elf/Vorletzter) haben die Hausherren die etwas besseren Karten. Denn der FVO konnte am vergangenen Samstag sein Heimspiel gegen Kappelrodeck-Waldulm mit 2:0 gewinnen und damit eine Negativserie von zwölf Spielen ohne Sieg beenden. Ob Ötigheim in der Kreisliga A, Staffel Nord sein Nachholspiel gegen Steinmauern gewinnt oder nicht, spielt eigentlich keine große Rolle. Der FVÖ führt die Tabelle mit 15 Punkten Vorsprung an. Der Kampf um Platz zwei hingegen ist richtig spannend - und vier der sechs daran beteiligten Mannschaften sind an diesem Wochenende im Einsatz. Der Tabellenzweite Gaggenau (28 Punkte/Tordifferenz +22) hat nach drei Auswärtsspielen und -siegen (jeweils zu Null) im Stadtderby gegen Hörden Heimrecht und möchte natürlich mit einem weiteren Dreier in die Winterpause. Um Platz zwei verteidigen zu können, müsste der VfB aber wohl recht hoch gewinnen. Denn es ist damit zu rechnen, dass der Tabellendritte Iffezheim (28/+21) beim Schlusslicht Mörsch II einen klaren Sieg einspielt. Auch vom FV Sandweier (Vierter/26 Punkte) ist ein Erfolg über den SV Au zu erwarten. Gespannt darf man auf den Verlauf des Derbys Staufenberg (Sechster/24) gegen Obertsrot sein. Die Gäste (37:48 Tore) haben die zweitmeisten Gegentreffer kassiert, sind offensiv aber die drittbeste Mannschaft der Liga. Das interessanteste der drei Nachholspiele in der Kreisliga B4 ist die Auseinandersetzung zwischen dem Tabellenzweiten Rauental (14 Spiele/31 Punkte) und Spitzenreiter Bietigheim (13/33). "Rauental ist im Spielrhythmus", sagt Gästetrainer Ralf Röhrig, der um Torjäger Sven Baumann bangt (muskuläre Probleme). "Wir mussten am vergangenen Sonntag pausieren. Das wird ein ganz schweres Spiel und eine enge Kiste." (fal)

