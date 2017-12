Baden-Baden als Wohlfühloase

Der Bénazet-Saal des Baden-Badener Kurhauses soll in neun Tagen zur "Wohlfühloase für Sportler" werden. So zumindest kündigte es Klaus Dobbratz, der Organisator der jährlichen "Sportler des Jahres"-Wahl, bei der gestrigen Pressekonferenz im Brenners Park-Hotel an.

Am Sonntag in einer Woche möchte Dobbratz mit seinem Team die anreisenden Sportler im Rahmen der 71. Ausgabe der Traditionsveranstaltung "bemuttern". Dazu gehört natürlich das Gala-Dinner, dessen Vorspeise mit Blick auf die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang Anfang Februar koreanisch inspiriert ist.

Als Sommersportler können Johannes Vetter und Aline Focken auf die lange Reise nach Asien verzichten. Auch nach Baden-Baden hatten die beiden möglichen "Sportler des Jahres" einen relativ kurzen Anfahrtsweg. Speerwurf-Weltmeister Vetter, seit Juli Deutscher Rekordhalter mit 94,44 Metern, trainiert und lebt seit Oktober 2014 in Offenburg. Der Lebensmittelpunkt von Ringerin Focken ist seit Anfang des Jahres in Triberg. Dort trainiert sie mit ihrem Partner Jan Rotten bei der ortsansässigen Ringer-Bundesligamannschaft und am Olympiastützpunkt in Freiburg. Die diesjährige Vize-Weltmeisterin im Freistil, die nach eigener Aussage "quasi auf der Ringermatte geboren wurde", gab Einblicke in ihre Jugend und verriet, dass sie "zu wild zum Turnen war".

Moderator Teo Jägersberg wollte von Vetter wissen, ob er sich über seine Entscheidung von Dresden nach Offenburg zu Boris und Christina Obergföll zu wechseln im Nachhinein freue. Dieser entgegnete: "Ich denke jeden Tag daran, dass ich mit meinem Umzug ins Badische alles richtig gemacht habe." Das auch aktuell im Training einiges richtig läuft, beweisen seine Kraft- und Zubringerwerte sowie die Tatsache, dass er sich für Baden-Baden extra einen neuen Anzug kaufen musste, obwohl er bereits vor acht Wochen einen nagelneuen erworben hatte. Dieser passe ihm jetzt jedoch nicht mehr.

Die Strapazen des ständigen "Gewicht machens" beim Ringen thematisierten Focken und der ebenfalls nominerte Doppelweltmeister Frank Stäbler, der sich seit diesem Jahr als einziger Deutscher Weltmeister in zwei Gewichtsklassen nennen darf. Der Schwabe gab außerdem Einblicke in seine Social-Media-Nutzung und warum er darin eine Chance seiner Sportart sieht, setzte sich kritisch mit medialer Wertschätzung auseinander und gab zu, dass "es ihn traurig stimmt", auf der Straße eher als Frank aus Promi-Big-Brother denn erfolgreicher Leistungssportler erkannt zu werden.

Martin Sauer, "Sprachrohr und Steuermann" (Jägersberg) des 2017 unbesiegten Deutschland-Achters, scherzte auf seinen Herzensverein angesprochen: "Wir Ruderer spielen im Training jeden Montag Fußball. Im Moment vielleicht besser als der BVB". Um direkt zu revidieren: "Wenn die Jungs in Schwarz-Gelb Ernst machen geht es anders aus." Stäbler und er waren sich einig, dass es zu wenig wertgeschätzt wird, wenn Sportler, wie zum Beispiel der Ruder-Achter vor dem diesjährigen WM-Gewinn "nur Silber" gewinnen oder Stäbler mit einem Riss des Syndesmosebandes, quasi auf einem Fuß, Siebter bei Olympia wird.

Diese Wertschätzung thematisierten Dobbratz und der neue ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Auch wenn Sportler aus den sogenannten Randsportarten im Money-Ranking hinten liegen, kommen sie bei der Sportlerwahl vielleicht ganz nach vorne", lobte Dobbratz die Einzigartigkeit der kurstädtischen Traditionsveranstaltung. Fuhrmann pflichtete ihm bei: Es sei "Markenkern" der Veranstaltung, "Sportlern, die genauso viel trainieren wie Fußballer, aber wesentlich weniger verdienen", eine Plattform zu bieten.

Mit Blick auf die Fernsehübertragung der Gala kündigte Fuhrmann "eine kleine Neuerung, ein nettes Gimmick" als Überraschung an. Das ZDF überträgt am Sonntag, den 17. Dezember, von 22 bis 23.30 Uhr.