Bloß kein "Salto nullo"

Und das müssen sie auch: Denn in den Duellen mit der direkten Konkurrenz wird die Aufstiegstauglichkeit unter Beweis gestellt. Einen "Salto nullo" aus drei Vergleichen, zumal zwei davon zu Hause, können sich die Panthers nicht erlauben. "Es ist unbedingt notwendig, dass wir wieder die Kurve kriegen", sagt Christian Kohlbecker. Bei einer Niederlage gegen den aktuellen Tabellenvierten sei der Zug nach ganz oben wohl abgefahren, mutmaßt der Coach.

"60 Minuten Volldampf", verlangt Kohlbecker folgerichtig, zumal es gelte, einen starken Gegner in die Knie zu zwingen. Die Gäste haben Spitzenreiter Rastatt/Niederbühl die bisher einzige Niederlage zugefügt. "Das zeigt, dass bei der SG die Qualität vorhanden ist, um in der Bezirksklasse gegen jeden Gegner bestehen zu können", betont Kohlbecker. Sein Team sei gewarnt. "Wir müssen alles abrufen, um das Jahr 2017 erfolgreich zu beenden", schlussfolgert der Trainer. "Und das ist Voraussetzung dafür, um mit neuem Schwung in das Jahr 2018 zu starten."

Überhaupt nicht in Schwung kommt in dieser Runde bislang der TuS Helmlingen II (3:15). In neun Spielen gelang nur ein Sieg. "Der TuS muss dringend gewinnen, um aus dem Tabellenkeller rauszukommen. Wir stehen mit fünf Siegen dagegen sehr gut da", verweist Marcel Röll, Trainer der TS Ottersweier II (10:6), auf konträre Ausgangslagen vor dem Aufeinandertreffen der beiden Teams. Dennoch sei trotz der Tabellensituation heute Abend ein spannendes Spiel zu erwarten. "Wir können nur gewinnen, wenn wir über 60 Minuten eine starke Leistung abrufen", ist Röll überzeugt.

Auch der TVS Baden-Baden III (4:14) durfte erst einmal als Sieger den Platz verlassen. Zuletzt feierte der Aufsteiger aber einen hart erkämpften Punkt in Steinbach - und das in einer misslichen Personalsituation. Das lässt auch für die Partie gegen Sinzheim II hoffen, nachdem sich die Lage unverändert darstellt. Verletzungsbedingt stark ersatzgeschwächt empfängt das TVS-Perspektivteam den BSV, dessen Tempohandball Trainer Thorsten Armbruster unterbinden möchte. "Wir sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst", sagt Armbruster, "möglicherweise aber gelingt es, aus der Außenseiterrolle heraus für eine Überraschung zu sorgen".

Mit der SG Freudenstadt/Baiersbronn und dem ASV Ottenhöfen II treffen heute Tabellennachbarn aufeinander. Um den ASV wieder zu distanzieren, setzen die Schwarzwälder auch auf ihre Heimstärke. Nicht ausgetragen wird die ursprünglich für heute Abend angesetzte Begegnung zwischen Schlusslicht HSG Hardt II (0:14) und der HSG Murg (8:8). Die Partie wurde kurzfristig verlegt. (mabu)