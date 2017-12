Liga vor Augen, Pokal im Hinterkopf

Das Ligaspiel vor der Brust, das Pokal-Halbfinale im Hinterkopf. Im Abstand von nur vier Tagen treffen die Volleyball Bisons Bühl auf den TSV Herrsching und in beiden Spielen haben die Bisons Heimrecht. Spieler und Fans können somit am Samstag schon mal für Mittwoch "üben". Für beide Mannschaften geht es zudem darum, nach Niederlagen am letzten Spieltag wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Bühl geht in die Spiele gegen den "GeilstenClubderWelt", wie sich die Herrschinger völlig unbescheiden selbst bezeichnen, klar als Außenseiter. Das Team vom Ammersee drängt mit Macht nach weit oben in der Tabelle, wie nicht zuletzt der spektakuläre Pokalsieg in Berlin zeigte. Platz sechs im Endklassement wird als Minimalziel angegeben, doch es darf natürlich gerne auch ein bisschen besser sein. Zwar wurde vor der Saison mit Zuspieler Patrick Steuerwald (zu Rhein-Main) ein ganz wichtiger Akteur abgegeben, doch insgesamt hat Herrsching kräftig in Neuzugänge investiert. Als neuer Zuspieler wurde aus der polnischen Plusliga, die als eine der stärksten Ligen weltweit gilt, der Slowake Michal Sládecek verpflichtet. Der hat zwar schon 37 Jahre auf dem Buckel, gilt aber als extrem trainingsfleißiger Spieler, der zudem jede Menge Routine mit bringt. Deutlich nachgebessert haben die Bayern auch auf der Mittelblocker-Position, wo mit dem Kanadier Andre Brown und dem Schweden Wilhelm Nilsson zwei echte Blockmonster verpflichtet wurden. Vor allem von Brown ist Bühls Trainer Ruben Wolochin beeindruckt, der habe sich zuletzt deutlich verbessert und allein im Spiel gegen Königs Wusterhausen neun seiner bisher 16 Blockpunkte gesammelt. Auch Nilsson gehört mit bisher 14 Blockpunkten zu den Topscorern in der Mitte. "Mal sehen, wie meine Angreifer damit klar kommen," erwartet Wolochin deshalb kluge Aktionen am Netz. Gehalten werden konnten mit Außenangreifer Tom Strohbach und Libero Ferdinand Tille zudem zwei Aktivposten aus der Vorsaison. "Wir müssen aufpassen" warnt Bisons-Betreuer Wolochin vor einem Gegner, der sehr ausgeglichen spielt und damit schwer ausrechenbar ist. "Sie haben nicht nur einen Spieler, von dem alles abhängt." Zu sehr beeindrucken lassen dürfe man sich vom Spiel des Gegners aber nicht. "Wir müssen unseren eigenen Weg finden."

Aktuell rangiert Herrsching zwar nur auf Rang sieben der Tabelle, und damit zwei Plätze hinter den Bisons, doch dies liegt unter anderem daran, dass Bühl schon ein Spiel mehr absolviert hat und Herrsching sich schon mit fast allen Topteams beschäftigen musste. Knappe Niederlagen gab es in Berlin und bei Rhein-Main, sowie zuletzt in heimischer Halle gegen Friedrichshafen - dem bisher einzigen 0:3.

Doch verstecken muss sich Bühl natürlich nicht, trotz der knappen Niederlage in Düren hat sich die Stimmung weiter verbessert. Inzwischen ist Zuspieler Oleksandr Dmytriiev wieder voll belastbar, was vor allem dem Mannschaftstraining zugute kommt. "Wir können wieder zwei komplette Mannschaften gegeneinander spielen lassen", freut sich Wolochin über eine gestiegene Trainingsintensität. Nun müsse am Samstag und auch am Mittwoch nur noch das Publikum mitspielen. "Mit der großartigen Unterstützung unserer Fans können wir die Überraschung schaffen." Erst am Samstag in der Liga und dann am Mittwoch auch noch im Pokal. "Wir sind bereit."