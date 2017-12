Verführerische Ausgangslage

Für die Volleyballer des SSC Karlsruhe steht fest: Die Serie soll weiter ausgebaut werden. Seit drei Spielen ist der Aufsteiger unbesiegt, das Spiel gegen den Tabellenvorletzten Leipzig soll Nummer vier werden. Erst ein Sieg gelang den einst erfolgsverwöhnten Sachsen bisher. Die Ausgangslage für den SSC scheint somit verführerisch klar, wären da nicht diese Zwischentöne. Vier Mal gab sich Leipzig erst im Tiebreak geschlagen. Auch in Karlsruhe dürfte es heiß her gehen. SSC-Trainer Diego Ronconi lässt die Ausgangslage kalt. "Wir streben unser bestes Volleyball an und wollen gewinnen", ist sein allgemeingültiges Credo, egal wie gut oder schlecht der Gegner zu sein scheint.

Während der SSC sich als Aufsteiger in der 2. Bundesliga recht komfortabel eingerichtet hat, ist bei Regionalliga-Aufsteiger Kappelrodeck weiterhin Tristesse angesagt. Zwei magere Pünktchen in neun Spielen wurden ergattert, ob zum Vorrundenfinale in Ludwigsburg endlich ein Sieg gefeiert werden darf, scheint fraglich. Die Schwaben haben sich hinter Tabellenführer Blankenloch auf Platz zwei in der Tabelle fest gebissen und sind die einzige Mannschaft, die bisher gegen Blankenloch gewinnen konnte. Immerhin spielt Kappelrodeck heute auswärts, das war bisher ein Vorteil, denn zu Hause wurde noch kein einziger Satz gewonnen.

Fast wieder auf Aufstiegskurs ist Aufsteiger Bühl II in der Oberliga. Die Nachwuchs-Bisons, die mit Abstand jüngste Mannschaft der Liga, haben sich bis auf Platz zwei vorgearbeitet und erwarten zum Abschluss der Vorrunde den punktgleichen Tabellennachbarn Heidelberg in der heimischen Großsporthalle.

Vom Erfolgsweg etwas abgekommen ist Verbandsligist Ötigheim, der in den zurückliegenden vier Spielen gleich drei Mal das Nachsehen hatte und auch beim Sieg gegen Sinsheim einen Punkt liegen ließ. Morgen (14 Uhr) steht die erste Rückrundenpartie bei Kleinsteinbach II auf dem Programm, gegen das es in der Vorrunde noch eine höchst ärgerliche 2:3-Niederlage gab. Wiedergutmachung ist angesagt.

Abgeschlagen am Schluss der Landesliga-Tabelle stehen die Bühler Damen, daran dürfte sich in den Spielen gegen den Tabellendritten Ettlingen/Rüppurr III sowie den Tabellenvierten Eppingen nichts ändern.

Während Bühls Damen nach unten durchgereicht werden, kann Ötigheim, in der Bezirksliga, bereits den Meistersekt kühl stellen. In acht Spielen wurde lediglich ein einziger Satz verloren, beim Tabellenvorletzten Bruchsal dürfte sich daran nichts ändern. (win)