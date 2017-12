Salihu verdirbt Jahresabschluss

Mit einem Sieg im ersten Spiel des neuen Jahres, dem Nachholspiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten SC Hofstetten, kann die Blicker-Elf die Abstiegsränge aber wieder verlassen.

Das Spiel in Stadelhofen begann äußerst vielversprechend für die Gäste aus Mörsch. Im ersten Durchgang hatte die Elf aus der Sandgrube weitestgehend die Kontrolle über das Spiel. Mit zunehmender Spieldauer merkte man der Mannschaft die Strapazen der langen Hinrunde deutlich an.

Nachdem Steven Herbote, Fabio Celentano, Christoph Leiss, Ruben Weßbecher und Dominik Pflugfelder gleich mehrere dicke Möglichkeiten zur Führung vergeben hatten, machte es Stadelhofens Goalgetter Valon Salihu kurz vor der Pause besser und brachte seine Farben im Nachfassen mit 1:0 in Front.

Gleich nach dem Wechsel konnte Andre Lamm nach einem sehenswert herausgespielten Konter auf 2:0 erhöhen. Mit dem 3:0 in der 56. Spielminute, erneut durch Salihu, war die Partie praktisch entschieden. Was man den Mörscher Gästen aber hoch anrechnen muss, ist, dass man auch nach diesem Rückstand nicht aufsteckte. So keimte nach dem Treffer von Hans Kyei noch einmal Hoffnung auf. Kurze Zeit später sah Doppeltorschütze Salihu nach einem Allerweltsfoul die Ampelkarte. SVM-Stürmer Leiss konnte für die Nordbadener gar auf 2:3 verkürzen, stand bei dem Treffer jedoch im Abseits, weshalb das Tor nicht zählte.

So stand am Ende eine unnötige 1:3-Niederlage zu Buche, da die Mannen von Dietmar Blicker zu keinem Zeitpunkt ihre Normalform abrufen konnten. "Die Niederlage ist natürlich ärgerlich. Wir waren heute nicht in der Lage, unsere Leistung abzurufen. Dennoch sind wir nach wie vor ganz dick im Rennen um den Klassenerhalt. Wir werden in der Winterpause noch etwas auf dem Transfermarkt tun und gehen breiter aufgestellt in die Rückrunde. Da dann auch Spieler wie Maximilian Schmitt und Philipp Giesler hinzukommen, sehe ich uns deutlich besser gerüstet für den schweren Kampf um den Nichtabstieg," schaute SVM-Coach Blicker bereits nach vorne.

SV Stadelhofen: Ziegler, Döflinger (83. Caspar), Felha, Frammelsberger, Wörner, Springmann, Lamm (90. Harter), Savanne (83. Schwab), Schindler, Ringwald, Salihu.

1. SV Mörsch: Hegele, Pflugfelder (43. Kyei), Preine, Baumann, Lehel (84. Forcher), Würz, Heck (65. Kerling), Celentano, Herbote, Leiss, Weßbecher.

Schiedsrichter: Schiedsrichter: Nübling (Sexau) - Zuschauer: 150 - Gelb-Rote Karte: Salihu (69., wdh. Foulspiel)(phis)