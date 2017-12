Johannes Henke entfesselt den Wahnsinn

Um genau 21.21 Uhr am Samstagabend brach über Johannes Henke die Hölle herein. "Kurze Zeit wurde mir schummrig. Es war schon alles arg eng", sagte der Sandweierer Handballer - der Kopf hochrot, das Trikot völlig verschwitzt. Kurz zuvor lag er noch begraben unter einem Berg aus Mitspielern, Trainern und Funktionären und japste nach Luft. Der Linksaußen war allerdings selbst schuld an seiner misslichen Lage.

Fünf Sekunden vor der Schlusssirene stieg der Rechtshänder hoch, feuerte den Ball Richtung Tor des TSV Weinsberg - und entfesselte den grün-weißen Wahnsinn in der Rheintalhalle: Die Kugel wurde abgefälscht, zappelte aber im Netz. Damit gewann der TVS Baden-Baden nicht nur ein packendes Heimspiel mit 30:29, sondern sicherte sich auch die Herbstmeisterschaft - die eigentlich Wintermeisterschaft heißen müsste - in der Handball-Oberliga.

"Da war natürlich Glück dabei", sagte der Matchwinner nach seinem Siegtreffer, "aber ich hatte gehofft, dass ich den Wurf kriege, weil ich mir sicher war, dass ich ihn reinmache - ein wahnsinnig geiles Gefühl!" Auch sein Trainer Ralf Ludwig war angesichts des Erfolgs in der letzten Sekunde siegestrunken, gestand aber ein, dass der Auftritt seines Teams über weite Strecken des äußerst intensiven Spitzenspiels keineswegs berauschend war: "Nach dem Spielverlauf hätte ich auch mit einem Punkt leben können", so Ludwig, "aber als Abschluss einer geilen Vorrunde nehmen wir natürlich gern die zwei Punkte mit."

Dass die komplette TVS-Familie nach 60 Minuten zu einem Jubelknäuel mutierte, war zunächst nicht absehbar. Die Hausherren starteten wenig souverän in die Partie: Die Abwehr agierte gegen den starken Weinsberger Rückraum schläfrig, im Angriff war die Nervosität bis auf die Tribüne greifbar. Das wiederum lag möglicherweise am prominenten Besuch: Speerwurf-Weltmeister und TVS-Edelfan Johannes Vetter gab sich die Ehre und beäugte in erster Linie seinen Freund und Trainingspartner Markus Koch. Der Rückraumschütze fand allerdings nicht wirklich zu seinem Spiel - was Vetter ihm nach der Partie im Gespräch mit Hallensprecher Daniel Merkel prompt unter die verschwitzte Nase rieb: "Markus war heute ein bisschen blind!"

Damit war der Rechtshänder aber nicht alleine. Technische Fehler und unüberlegte Würfe prägten die Sandweierer Anfangsphase. Hätte Spielmacher Daniel Grimm nicht mehrfach die gewohnt flotten Gegenstöße des TVS gekonnt vollendet, Weinsberg wäre schon früh enteilt. So konnten die Hausherren das Spiel ausgeglichen gestalten, was die Spielstände (2:2; 4:4; 6:6) verdeutlichen. Ohne den urlaubenden Topscorer Christian Fritz fehlten in der Offensive die Ideen, immerhin stabilisierte Kapitän Franz Henke ab Minute 24 den Abwehrblock, weshalb es im Gleichschritt in die Pause ging (16:16).

Nach dem Wechsel agierte die Defensive noch aufmerksamer, der TVS legte folglich meist vor, verpasste aber ein ums andere Mal, den Vorsprung auf mehr als zwei Tore auszubauen. So kämpften sich die Gäste wieder heran und legten beim 27:28 (58.) gar vor. Johannes Henke und Mentalitätsmonster Simon Börnhäußer behielten vor dem Tor in dieser Phase aber die Nerven. Die Spannung hatte ihren Höhepunkt erreicht, als Weinsberg beim 29:29 den Ball verlor und der TVS zehn Sekunden vor Schluss eine Auszeit nahm. Der Rest ist Geschichte: grün-weißer Wahnsinn, der sich in der Rheintalhalle Bahn bricht.

TVS Baden-Baden: Horn, Hafner - S. Bornhäußer 10/4, Grimm 6, Jolibois, Koch je 4, J. Henke 3, Schulz 2, Seiter 1, Wichmann, Unser.

TSV Weinsberg: Hölzl, Wersch - Schulze 7, Ruck 5, S. König, Seifer je 4, R. Reichert, J. König, Prasolov je 3, Leinhos, Schwerdtle, Bollmann, Wahl.

Schiedsrichter: Michael Günther/Christian Rist (TV Brombach) - Zuschauer: 550 - Zeitstrafen: 2/3.