Bisons brennen Feuerwerk ab

Gästetrainer Maximilian Hauser war restlos bedient und verschwand kommentarlos in die Umkleidekabine. Seine Mannschaft hatte nicht nur eine heftige Klatsche gegen die Volleyball Bisons Bühl kassiert, auch das Privatduell mit Schiedsrichter Erik Scheu ging böse in die Hose. Völlig überflüssige Rote Karten gegen Mittelblocker Andre Brown und Spielführer Michal Sladecek in der Endphase des vierten Satzes besiegelten die Niederlage, die zu diesem Zeitpunkt aber ohnehin kaum noch abzuwenden war.

Bei der vehement vorgetragenen Schiedsrichterkritik, die den Karten voraus ging, dürfte auch jede Menge Frust über die eigene Chancenlosigkeit mit im Spiel gewesen sein. Bison-Trainer Ruben Wolochin lächelte nach einem überragenden Spiel seiner Mannschaft zufrieden. Beim 3:1 (25:15, 25:19, 22:25, 25:15)-Erfolg gegen einen deutlich stärker erwarteten TSV Herrsching gab es tatsächlich sehr wenig Grund zur Kritik. Allein der Anfang des dritten Satzes, als Herrsching mit 8:1 in Führung ging und den Grundstein zum einzigen Satzerfolg legte, lief nicht ganz nach Plan, doch schon zur Satzmitte hatte sich Bühl wieder berappelt und eine beeindruckende, wenn auch letztlich erfolglose, Aufholjagd gestartet.

"Wir haben eine gute Lösung gefunden, um unsere Annahmeprobleme im dritten Satz wieder in Griff zu bekommen. Das war sehr wichtig heute", lobte Wolochin sein Team, das bei der bisher besten Saisonleistung sehr viel richtig machte. "Wir haben vom Gegner alles gewusst und das, was wir uns vorgenommen hatten, auch umgesetzt. Die Jungs haben vergangene Woche gut trainiert, heute sahen wir das Ergebnis dieser Arbeit." So gingen die Bisons hoch konzentriert und taktisch exzellent eingestellt in eine Partie, die im Vorfeld durchaus als Schlüsselpartie im Kampf um die direkten Playoff-Plätze gewertet wurde.

Von Anfang an wurde versucht, mit Flatteraufschlägen Herrschings wichtigen Außenangreifer Tom Strohbach zu verunsichern. Mit Erfolg. Der Nationalspieler leistete sich in der Annahme enorm viele Ungenauigkeiten und Annahmefehler und fand wohl auch deshalb am Netz lange Zeit nicht zu seinem gewohnten Spiel. Herrsching fehlte somit eine wichtige Option im Angriff, während auf Bühler Seite der immer besser werdende Mario Schmidgall ein höchst variables, schwer auszurechnendes Spiel aufzog. Schnell zogen die Bisons auf 12:5 davon und ließen bis zum Satzende nicht mehr locker.

Auch im zweiten Satz dominierte vor gut 1000 Zuschauern in der Großsporthalle die Heimmannschaft das Geschehen fast nach Belieben. Bis auf 18:9 zog Bühl davon, ehe sich am Satzende dann erstmals Nachlässigkeiten einschlichen. Das Geschehen auf dem Feld war plötzlich ausgeglichen, das Publikum bekam rassige Ballwechsel zu sehen und Herrsching witterte Morgenluft.

Den zweiten Satz ließ sich Bühl zwar nicht mehr nehmen, doch der darauffolgende Satzverlust zeichnete sich jetzt schon ab. Und es hätte tatsächlich nochmals spannend werden können. Doch Wolochin schwor seine Mannschaft erfolgreich auf die vorgegebene Taktik ein, die Eigenfehlerquote wurde reduziert und die Aufschläge trafen wieder konsequenter die neuralgischen Zonen in Herrschings Annahmeriegel. Hinzu gesellte sich der absolute Siegeswillen. Bühl ist ganz offensichtlich bereit für das Pokal-Halbfinale.