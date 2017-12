Null steht nun auch vorne

Hätte der Fußball-Drittligist Karlsruher SC sein Heimspiel gegen Aalen gewonnen und am Samstag in Jena verloren - die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz hätte einen Punkt mehr auf dem Konto und wäre trotzdem näher an - zunächst einmal - Relegationsplatz drei. Kein Wunder also, dass Sportdirektor Oliver Kreuzer nach zwei torlosen Unentschieden hintereinander und innerhalb von acht Tagen mürrisch wirkte: "Mit immer nur einem Punkt kommen wir nicht weiter." Im Gegenteil: Der KSC rutschte zum Abschluss der Vorrunde in der Tabelle von Rang sieben auf Platz acht ab.

Die Wildparkprofis sind nun zwar acht Mal hintereinander ungeschlagen und blieben im 13. Spiel unter der Regie von Trainer Alois Schwartz zum zehnten Mal ohne Gegentreffer. "Leider", so Kreuzer in Jena, "stand die Null aber nicht nur hinten, sondern auch vorne." Denn das, was die Wildparkprofis auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld offensiv zu bieten hatten, war enttäuschend und schwach.

Konnten die Badener gegen Aalen eine Woche zuvor noch von zwei verlorenen Punkten sprechen, so muss das 0:0 beim FC Carl Zeiss als Punktgewinn bezeichnet werden. "Wir hatten den KSC am Rande einer Niederlage", stellte Mark Zimmermann, der Trainer des gastgebenden und heimstarken und nun zu Hause neunmal hintereinander ungeschlagen Aufsteigers, fest.

Dabei hatte sein Karlsruher Kollege noch kurz vor dem Anpfiff gesagt: "Wir wollen hier drei Punkte mitnehmen." Davon war dann in den ersten 45 Minuten nichts zu sehen. Die Hausherren waren ihren Gästen in allen Belangen überlegen. Jena hatte zwar keine riesen Chancen, aber zwei, drei gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. In der zwölften Minute zum Beispiel durch Marius Grösch, und nach einer Viertelstunde erst durch Timmy Thiele, dessen Schuss KSC-Keeper Benjamin Uphoff abwehren konnte, und im Nachsetzen durch Julian Günther-Schmidt, der mit dem Kopf knapp an einer scharfen Hereingabe von Florian Brügmann vorbeiflog. "Wir haben in der ersten Halbzeit fast um ein Gegentor gebettelt", formulierte Kreuzer seine Kritik. Der KSC seinerseits kam vor der Pause praktisch kein einziges Mal gefährlich vor das Tor des FC Carl Zeiss. Denn das Karlsruher Spiel nach vorne hatte nach Schulnoten bestenfalls eine Fünf verdient.

Nach dem Seitenwechsel waren die Badener dann besser im Spiel: Ihre Angriffsbemühungen gipfelten aber nur in einem Abseitstreffer von Fabian Schleusener, der aus Karlsruher Sicht allerdings zu Unrecht nicht anerkannt wurde (67.). Auf der anderen Seite verhinderte KSC-Keeper Uphoff mit einer Fußabwehr gegen Timmy Thiele eine Niederlage seiner Mannschaft (70.).

"Wir haben nicht so gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben", räumte KSC-Coach Alois Schwartz nach dem Abpfiff ein. "Trotzdem können wir mit dem einen Punkt leben. Jena war eine harte Nuss."

Rechtsverteidiger Matthias Bader handelte sich die fünfte Gelbe Karte ein und ist im letzten Spiel dieses Jahres, am kommenden Freitagabend (19 Uhr) in Osnabrück, gesperrt.

"Dort müssen wir mutiger spielen", forderte Oliver Kreuzer noch in Jena. "Den Gegner früher attackieren. Wir schießen einfach zu wenig Tore." Ansonsten rückt der Relegationsplatz ein weiteres Stück in die Ferne.

FC Carl Zeiss Jena: Koczor - Slamar, Grösch, Gerlach, Brügmann - Löhmannsröben - Kühne (69. Bock), Starke (74. Wolfram), Eckhardt - Thiele (84. Sucsuz), Günther-Schmidt.

Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Camoglu (77. Thiede), Bülow, Wanitzek, Muslija - Fink (90.+1 Luibrand) - Schleusener.

Schiedsrichter: Börner (Dortmund) - Zuschauer: 4478 - Tore: Fehlanzeige - Gelbe Karten: Löhmannsröben, Kühne, Starke, Brügmann/Bader (5) - Beste Spieler: Löhmannsröben, Starke/Uphoff, Camoglu.