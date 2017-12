Teuer erkaufte Tabellenführung

Panthers Gaggenau -

SG Steinbach/K. II 27:24.

Es war mehr als ein hartes Stück Arbeit, bevor die Panthers den Heimsieg feiern konnten. Von Beginn an entwickelte sich ein völlig ausgeglichenes Match. Auch nach der Pause (Halbzeit 13:14) sahen die Zuschauer eine nervenaufreibende Partie auf Augenhöhe. Bis zum 18:18 war überhaupt keine Prognose möglich, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde. In der 43. Spielminute konnten die Panthers dann erstmals mit zwei Treffern in Führung gehen (20:18). Die tapfer kämpfenden Gäste schafften zwar nochmals den Ausgleich (21:21), danach rissen die Murgtäler das Spiel aber endgültig an sich. Mit dem 25:22 war der allerdings auch teuer erkaufte Sieg - die Panthers verloren Mendim Isufi, David Kraft und Arne Koinzer durch Verletzungen - in trockenen Tüchern.

Tore für Gaggenau: Huber 11/4, Kühn 5, Isufi 3, T. Kohlbecker, Koinzer, Kraft je 2, Lang, Sänger je 1 - für Steinbach: Elies 10/4, J. Höll 7/3, Gartner 3, S. Höll, Müller je 2.

TVS Baden-Baden III -

BSV Sinzheim II 22:30.

Beide Seiten ließen den Angriffsreihen zunächst wenig Raum zur Entfaltung (1:1/7.). Anschließend wechselte die Führung beständig hin und her, bevor die Hausherren ab der 22. Minute Phönix auf 8:12 ziehen lassen mussten. Doch der TVS kämpfte sich bis zur Halbzeit (12:13) wieder heran. Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gäste zunehmend stabiler in der Abwehr, gleichzeitig schwanden beim Rumpfkader des TVS zunehmend die Kräfte. Beim 16:23 (45.) war Sinzheim vorentscheidend enteilt.

Tore für Sandweier: Kuypers 8/1, P. Schulz 4/1, M. Stall 3, Hini, Schott, Schuhmacher je 2, G. Maier 1 - für Sinzheim: A. Huck 12, Richter 6, Ernst, Schaefer je 3, K. Walter, B. Huck, Vogel, M. Walter, Schmitz. D. Walter je1.

SG Freudenstadt/B. -

ASV Ottenhöfen II 35:24.

Die SG stellte ihre Heimstärke abermals unter Beweis. Beim 4:5 sah sich der ASV letztmals vorne, danach blieb die Partie noch bis zum 11:11 offen. Mit drei Toren in Folge vor der Pause (Halbzeit 14:11) und zwei weiteren direkt nach Wiederbeginn stellte die SG dann die Weichen auf Sieg. Beim 20:12 (37.) war die Partie bereits entschieden.

Tore für Freudenstadt: Bauer 9/3, Benzing 5, Stölzle, Baur je 4, Gubler 3, Kneissler 3/1, Sättler, Schwab, Müller je 2, Seeger 1 - für Ottenhöfen: Harter 5/3, Vogt 4, Fischer 4/1, Haas, Volz, T. Huber je 3, F. Huber, Hils je 1.

TS Ottersweier II -

TuS Helmlingen II 21:27.

Der TuS erwischte den besseren Start (0:4/5.). Im Anschluss fand Ottersweier besser ins Spiel, doch es gelang zu keiner Zeit, den Rückstand aus der Anfangszeit wiedergutzumachen (Halbzeit 9:14). Der aus der ersten Mannschaft der Gäste aushelfende Marc Müller drückte der Partie über 60 Minuten seinen Stempel auf. Als die im Angriff auch nicht zielstrebig genug agierende TSO in der 50. Minute zumindest nochmal bis auf zwei Tore (18:20) herankam, war es wieder Müller, der mit zwei Toren die Gastgeber auf Distanz hielt.

Tore für Ottersweier: T. Röll 4/1, M. Röll, Krumpolt, Moser, Rohe je 3, T. Seiler 3/2, M. Seiler 2 - für Helmlingen: Müller 10/1, Karch 5, Reichenberger 4, Kessler, Weber je 3, Ratey 2.

In der Kreisklasse A wurde das Spitzentrio seiner Favoritenrolle gerecht. Die Reserve der HSG Murg tat sich aber schwer gegen die HR Rastatt/Niederbühl II (27:26). In der Frauen-Bezirksklasse machte der TuS Helmlingen mit der TS Ottersweier III kurzen Prozess (42:15). (mabu)