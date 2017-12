Rekorde für Baumgarten und Hofmann

Seine Erfolgsbilanz aus dem Vorjahr fortsetzen konnte Justus Baumgarten vom SCL-Heel Baden-Baden. Der Langsprinter steigerte seine 400-Meter-Bestzeit auf starke 48,29 Sekunden und setzte damit eine neue Kreisbestmarke bei den U-18-Jugendlichen. Gleichzeitig stellte er auch einen neuen badischen Rekord für diese Altersklasse auf. Mit dieser Zeit wurde er in Ulm deutscher Jugendvizemeister und belegt auch Rang zwei in der deutschen Bestenliste. Im Kreisgebiet ist er auch im Kurzsprint der Schnellste: In 11,28 und 22,39 Sekunden führt er über 100 und 200 Meter.

Der zweite herausragende U-18-Jugendliche im Kreis ist Nico Maier vom Sportring Yburg Steinbach. Bei den deutschen Meisterschaften gelang ihm sein Meisterstück und er bezwang den favorisierten U-18-Weltmeister Northoff. Maier steigerte seine Bestleistung auf 19,61 Meter und belegt damit Rang drei in Deutschland. Sein Vereinskamerad, der Speerwerfer Leon Hofmann, fand nach überwundener Verletzung wieder zu alter Stärke. Mit seinen 64,44 Metern stellte er einen neuen Kreisrekord auf und platzierte sich als bester Badener auf Platz acht der deutschen Rangliste.

Die meisten erste Plätze in der Kreisbestenliste hat Felix Gernsbeck (LAG Obere Murg) inne, der als Mehrkämpfer neben Fünf- und Zehnkampf auch im Hochsprung, über 110 Meter Hürden, über 800 Meter, 3000 Meter und im Zehn-Kilometer-Straßenlauf vorne liegt. Niklas Berg (TG Ötigheim) erreichte als bester Weitspringer 6,63 Meter, Paul Stößer (LAG) als bester Stabhochspringer 3,73 Meter. Insgesamt sind die Teilnehmerfelder aber sehr schwach besetzt.

Teilnehmerschwund im Kreis hält auch 2017 an

Noch schlechter sind die Teilnehmerzahlen bei den Jugendlichen U20. Nur zwei Athleten erreichen nationales Niveau: Hammerwerfer Tim Stösser (LAG) und Sprinter Joshua Braun (SR Yburg Steinbach). Der Steinbacher glänzte mit 10,75 Sekunden über 100 Meter und 21,82 Sekunden über 200 Meter. Auch seine 14,78 Sekunden über 110 Meter Hürden sind beachtenswert. In seinem ersten Zehnkampf wusste er mit 5737 Punkten zu gefallen und hatte über 400 Meter in 50,41 Sekunden sowie 12,13 Meter im Kugelstoßen oder 1,84 Meter im Hochsprung für einen Kurzsprinter beachtliche Ergebnisse. Hammerwerfer Stösser glänzte mit 61,60 Metern und Platz zehn in Deutschland. (rawo)