Andreas Weisgerber wechselt zum SV 08 Von Hucky Krämer In den vergangenen drei Wochen war der Fußball-Verbandsligist SV 08 Kuppenheim zur Untätigkeit verurteilt. Das Heimspiel gegen den FC Auggen findet erst am 4. März 2018 statt, die Partien gegen den SC Hofstetten (H) und FV Lörrach-Brombach (A) fielen den widrigen Witterungsbedingungen zum Opfer. So überwintert der SV08 auf einem Abstiegsplatz, liegt aber mit 17 Punkten aus 16 Spielen durchaus noch im Soll. Zumal man im Nachholspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht SC Hofstetten von einem Heimsieg ausgehen darf. "Wir waren gut drauf und hätten deshalb gerne gespielt", sagt Trainer Matthias Frieböse. Er hofft nun, dass das Nachholspiel in Lörrach-Brombach nicht am Wochenende angesetzt wird, denn der SV 08 ist nun seit drei Wochen ohne Spielpraxis. "Das wäre Wettbewerbsverzerrung", meint Frieböse, der seine "Jungs eigentlich schon in die Winterpause verabschiedet hat". Dafür muss der SV 08 dann im neuen Jahr innerhalb von drei Monaten 19 Spiele absolvieren. Derweil laufen die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren. Und der SV 08 hat bereits für die Rückserie einen dicken Fisch an Land gezogen: Andreas Weisgerber, der beim SV Oberachern zwischen dem Oberligateam und der Landesligareserve pendelte, schließt sich den Kuppenheimern an. Ein Mentalitätsspieler, noch dazu torgefährlich, der dem SV 08 auf Anhieb weiterhelfen kann. Und auch für die neue Runde wurden schon Nägel mit Köpfen gemacht. Der Vertrag mit Trainer Matthias Frieböse wurde schon vorzeitig verlängert, nun vermeldet Sportdirektor Almir Karamehmedovic, der "Matthias eine sehr gute Arbeit" attestiert, weiteren Vollzug: Sein Sohn Armin, Luca Alesi, Denis Kolasinac, Okan Eren, Sami Saddedine, Yannis Otto, Fabio Borutta und Simon Götz haben bereits ihre Zusage für die Saison 2018/ 2019 gegeben - und zwar unabhängig von der Ligazugehörigkeit. "Wir sind früh dran und auf einem guten Weg", meint der Sportdirektor. Dem ist nichts hinzuzufügen.

