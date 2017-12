Mit Volldampf nach Berlin Das hatte vor dem vergangenen Wochenende keiner zu hoffen gewagt: Gleich drei Athleten des Schwimmteams TV Bühl gelang es bei ihrem ersten Wettkampf während des Qualifikationszeitraumes, das Ticket für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin zu lösen. Marie Scholz (Jahrgang 2005), Emely Kölmel (2003) und Rik Tausend (2004) pflügten sich so schnell durch die Fluten des Fächerbades in Karlsruhe, dass sie über mindestens eine Strecke die Normzeiten des DSV erfüllten und im kommenden Mai gemeinsam mit Trainer Christian Hensel die Reise nach Berlin antreten können. Allen voran Marie Scholz, die sich für vier Strecken qualifizieren konnte: 50 und 100 Meter Rücken und 50 und 100 Meter Freistil. Emely Kölmel schwamm über ihre Paradedisziplin 50 Meter Brust ebenfalls die geforderte Zeit. Rik Tausend spielte seine Stärke über die längeren Distanzen aus und knackte die Normzeit über 800 Meter Freistil. Diese drei Athleten fischten die meisten Medaillen aus dem Karlsruher Becken. Hier hatte diesmal der 13-Jährige die Nase vorn: Tausend gewann Gold über 400 Meter Freistil, Silber über 400 Meter Lagen, 200 Meter Freistil und Bronze über 200 Meter Rücken. Dem standen die Jugendlichen jedoch kaum nach: Kölmel holte Gold über 100 Meter Brust und Bronze über 200 Meter Brust und 400 Meter Lagen. Scholz gewann Gold über 100 Meter Rücken und Bronze über 200 Meter Rücken und 400 Meter Lagen. Mit Johannes Hauser (2004) stellte das Schwimmteam noch einen weiteren Goldmedaillen-Gewinner. Er zog souverän seine Bahnen über 400 Meter Lagen und gewann auf dieser Strecke überlegen, dazu schwamm er ausnahmslos Bestzeiten. Auch Julia Kusserow (2004) und Franziska Roth (2006) erkämpften sich Treppchenplätze. Kusserow gewann Silber über 100 Meter Rücken, Roth wurde Dritte über 200 Meter Brust. Zudem verpassten Julia Kusserow und Joelina Fichtner (2004) die Qualifikation für Berlin nur hauchdünn. Beiden fehlten nur wenige Zehntelsekunden zu den Normzeiten über 50 Meter Rücken (Kusserow) und 50 Meter Brust (Fichtner). Die Schwimmer haben jedoch noch Zeit bis Ende April, um die Norm zu erfüllen und werden sicherlich alles daran setzen, noch auf den Zug nach Berlin mit aufzuspringen. Zum Teil erheblich verbessert zeigten sich auch die übrigen Starter des Schwimmteams: Sarah Hauser (2002), Nathalie Gutheil (2003), Annalena Müller, Philippa Seiler (beide 2004), Stefanie Fiala, Anina Metzinger (beide 2005), Ciara-Luna Hensel (2007), Jonas Seiler (2001), Noah Huber (2005), Jonas Müller (2006), Silas Braun, Jascha Frank und Isaac Gonda (alle 2007). Am kommenden Samstag werden im Schwimmteam noch die Vereinsmeister gekürt, bevor es nach kurzer, verdienter Weihnachtspause wieder in den vollen Trainingsmodus übergeht für die anstehenden Wettkämpfe. (red)

