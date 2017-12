Trainerkarussell dreht sich bereits

Max Merkel, der unumstrittene Meister des Fortsetzungs-Zynismus, hat einmal steif und fest behauptet: "Ein Fußballtrainer wird nur deshalb geheuert, weil er sonst nicht gefeuert werden kann." Dass allerdings innerhalb von nur einer Woche ausgerechnet Peter Stöger, der mit dem 1. FC Köln in 14 Spielen mickrige drei Pünktchen holte, zum Retter des sich im Sinkflug befindenden BVB mutieren soll, hätte selbst der verstorbene Merkel nicht zu träumen gewagt. Ganz so wild geht's auf Bezirksebene nicht zu, wenngleich das Trainerkarussell schon vor Beginn der Winterpause mächtig in Schwung kommt. Die Bezirksligisten SV Sasbach, VfB Unzhurst und FC Ottenhöfen sind ebenso auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter wie die A-Kreisligisten SV Leiberstung, SV Vimbuch und SV Weitenung. Allerdings für die neue Runde. In Vimbuch gab Marco Ruof nur ein kurzes Gastspiel, in Weitenung musste Andreas Kraft ebenfalls vorzeitig seinen Hut nehmen. Beide Vereine bevorzugen bis Rundenende eine Interimslösung. In Ottenhöfen hört Jose Petit nach der Runde auf, als Nachfolger ist Hannes Maier (zuletzt SV Oberachern II) im Gespräch. Unzhursts Spielercoach Marcel Stern zieht's zum Landesligisten SV Sinzheim, bei dem er auch als Co-Trainer fungieren soll. Beim SV Sasbach scheint Stefan Lipp sein Trainerengagement bereits nach nur einer Spielzeit zu beenden, im Gespräch ist Marcel Halfmann (zuletzt SV Neusatz). Manuel Vogt wird zu Saisonende den SV Leiberstung verlassen, und wie die anderen Vereine sucht auch der SVL möglichst einen Spielertrainer. Mal schauen, ob das der Markt hergibt. Auf alle Fälle werden sich die Klubs ins Gehege kommen, was wiederum den Preis in die Höhe treibt. Der alltägliche Wahnsinn im Trainergeschäft macht eben auch vor den Amateuren nicht halt.