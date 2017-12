Bloß nicht unterschätzen

Selber Gegner, völlig anderes Spiel: Wenn die Volleyball Bisons Bühl heute (20 Uhr, Großsporthalle) innerhalb von nur vier Tagen erneut auf den TSV Herrsching treffen, dann geht es nicht um Punkte in der Meisterschaft, sondern um den großen Coup.

Die Bisons wollen zum zweiten Mal nach 2015 den Einzug ins Finale des DVV-Pokals schaffen, sich nochmals für das Hochfest des deutschen Volleyballs in der Mannheimer SAP-Arena qualifizieren."Das ist etwas ganz Besonderes", lässt Bühls Trainer Ruben Wolochin keinen Zweifel an seinen Ambitionen. Deutscher Meister werde man so schnell nicht werden, den Pokal gewinnen, das sei an einem guten Tag aber durchaus drin.

Noch verbieten sich natürlich alle Träumereien, zunächst gilt die volle Konzentration dem erneuten Spiel gegen den selbst ernannten "GeilstenClubderWelt". Auch wenn der sich im Meisterschaftsspiel am zurückliegenden Samstag alles andere als "geil" und schon gar nicht clever präsentiert hatte. Die heftigen Diskussionen mit dem Schiedsgericht wirkten nicht leistungsfördernd, sondern mündeten in zwei Roten Karten, die Bühl im vierten Satz den Weg zum Sieg zusätzlich ebneten.

Doch am verdienten Erfolg der Heimmannschaft gab es ohnehin keinen Zweifel, "wir waren in jedem Spielelement schlechter als der Gegner", räumte TSV-Trainer Max Hauser später ein. "Wir haben nicht gut angenommen und auch nicht gut aufgeschlagen. Vielleicht muss auch taktisch etwas geändert werden, da ist dann der Trainer gefragt."

Viel Zeit für taktische Änderungen bleibt jedoch nicht, denn Herrsching muss auch noch mit dem Handicap leben, dass vor dem heutigen Spiel erneut eine lange Anreise absolviert werden muss.

Viel Zeit, die auf der Autobahn liegen bleibt, während man im Bühler Lager konzentriert arbeiten kann. "Einige Dinge können wir besser machen", hat Wolochin trotz der fast tadellosen Leistung bereits angekündigt, einige Punkte noch akribisch aufzuarbeiten. "Wir müssen uns wieder genau so gut vorbereiten, wieder genau so fokussiert ins Spiel gehen, wie am Samstag."

Zumal man sich wohl auch auf einen deutlich bissigeren Gegner einstellen muss, denn offensichtlich hatte Herrsching die Wucht der Bühler Aufschläge und Schmetterbälle etwas unterschätzt. Hauser sprach jedenfalls davon, dass seine Mannschaft etwas erschrocken sei und man deshalb vergessen habe, dass man auch über den Kampf ins Spiel finden kann. Ein zweites Mal werde Herrsching das nicht passieren.

Das sieht auch Wolochin so und verweist zusätzlich auf Herrschings Pokalspiel beim Meister in Berlin. Da lagen die Bayern schon mit 0:2 fast aussichtslos zurück, ehe sie die schlechte Ausgangslage in einen Vorteil verwandelten. Berlin ließ die Zügel etwas schleifen, Herrsching hingegen änderte seine Taktik und schlug gnadenlos zurück. "Wir müssen aufpassen, dass das gegen uns nicht passiert."