Braunagel überragend als U-18-Vizeweltmeisterin Sehr gute Leistungen stehen immer schwächer werdenden Teilnehmerzahlen bei der weiblichen Jugend im Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl gegenüber. Dies belegen die Zahlen in den Kreisbestenlisten, die Pressewart und Statistiker Ralf Wohlmannstetter zum Jahresende vorstellte. Immerhin gab es aber zwei neue Kreisrekorde in der Klasse U18 durch Diskuswerferin Leia Braunagel und Celine Kistner im Straßenlauf. Braunagel krönte natürlich die Ergebnisse der weiblichen Jugend und ihre persönliche Saisonbilanz mit dem Gewinn der Silbermedaille bei den U-18-Weltmeisterschaften in Nairobi im afrikanischen Kenia. Die Diskuswerferin vom SCL-Heel Baden-Baden schleuderte die Ein-Kilo-Scheibe Mitte Juli auf 51,33 Meter. Damit belegt sie in ihrer Altersklasse Platz zwei in Deutschland, in der Klasse U20 Rang vier und bei den Juniorinnen Platz fünf. Ihre Kreis-bestmarke, die sie im Vorjahr aufgestellt hatte, steigerte sie um mehr als dreieinhalb Meter. Mit Platz eins bei den deutschen Winterwurfmeisterschaften und Platz zwei bei den deutschen Jugendmeisterschaften sowie zahlreichen weiteren Podestplätzen bei süddeutschen, baden-württembergischen und badischen Meisterschaften konnte sie ihre Medaillensammlung erheblich erweitern. In ihrer "Nebendisziplin" wuchtete sie die Drei-Kilo-Kugel auf 14,26 Meter. In der nationalen Spitze angekommen ist auch Celine Kistner von der LG Hardt. Ihre größten Erfolge waren der siebte Platz bei den deutschen Crosslaufmeisterschaften, Platz vier bei den "Süddeutschen" über 3000 Meter sowie drei baden-württembergische Titel über 3000 Meter, im Straßenlauf und im Waldlauf. In Deutschland steht sie auf Platz vier der Zehn-Kilometer-Rangliste mit ihrer Zeit von 37:41 Minuten. Über fünf Kilometer stellte sie in 18:18 Minuten einen neuen Kreisrekord auf. Die Kreisrangliste führt sie auch über 5000, 3000 und 1500 Meter an. Den Sprint dominiert eindeutig Helen Fischer vom Sportring Yburg Steinbach. In 12,46 Sekunden über 100 und 25,47 Sekunden über 200 Meter war sie deutlich die Schnellste. Mit 11,21 Meter ist sie auch Führende im Dreisprung. Beste Mehrkämpferin im Vier- und Siebenkampf war 2017 Cynthia Feuerer (TV Bühl), die auch im Speerwurf vorne liegt. Kerstin Knödler im Weitsprung top Im Weitsprung musste sie sich um einen Zentimeter der Ötigheimerin Kerstin Knödler geschlagen geben. Katastrophal sieht es dagegen in der Klasse U20 aus. Lediglich vier junge Damen haben übers Jahr an der Stadionleichtathletik teilgenommen. Tamara Kobialka (TV Iffezheim) führt dabei in fünf Disziplinen die Ranglisten an. Auch im Straßenlauf waren nur vier U-20-Mädchen im Jahr 2016 gestartet. Schlechte Aussichten also, dass es in der Frauenklasse in den nächsten Jahren besser wird. (rawo)

