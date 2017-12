Planungssicherheit: Der Ball rollt unterm Dach

Ein bisschen kurios ist es schon: Am vergangenen Wochenende rollte der Fußball noch im Freien, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass es sich dabei um eine eher theoretische Betrachtung handelt, denn aufgrund des winterlichen Wetters fielen nahezu alle Partien aus - zum wiederholten Mal. An diesem Wochenende nun jagen die mittelbadischen Kicker erstmals dem Leder unter dem Hallendach hinterher. Und hierbei herrscht glücklicherweise Planungssicherheit.

Der Höhepunkt der diesjährigen Hallensaison ist zweifelsohne der 37. Mittelbaden-Cup des Badischen Tagblatts, der am Sonntag, 28. Januar, vom Kreisligisten FV Muggensturm in der Wolf-Eberstein-Halle ausgetragen wird. Bis es soweit ist, stehen eine ganze Reihe weiterer Turniere auf dem Programm. Den Auftakt macht seit mittlerweile neun Jahren der SV Bühlertal mit dem Volksbank-Bühl-Cup, der am Sonntag in der Mittelberghalle ausgetragen wird. Wie in den Vorjahren hat der SVB ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld auf die Beine gestellt: Ab 10 Uhr jagen neben dem Gastgeber Erzrivale VfB Bühl, Verbandsligist Kehler FV, Bezirksligist FC Lichtental sowie die Kreisligisten SV Leiberstung, SG Stollhofen/Söllingen, SV Vimbuch und FV Ottersweier dem Ball hinterher.

Ein ausgesprochen erlesenes Teilnehmerfeld trifft sich auch am letzten Januar-Sonntag in Muggensturm. Neben dem gastgebenden FV, der vor zwei Jahren einigermaßen überraschend den mittelbadischen Henkelpott in die Höhe stemmen durfte, ist selbstredend auch der Titelverteidiger erneut qualifiziert. Der Rastatter SC/DJK "barockte" im vergangenen Jahr die Niederbühler Sporthalle und setzte sich die Hallenkrone auf. Als eines von neun überbezirklich spielenden Teams wäre der RSC allerdings ohnehin gesetzt gewesen. Ebenfalls schon dick im Kalender angestrichen haben sich den Termin für den Mittelbaden-Cup die Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim und 1. SV Mörsch sowie die verbleibenden Landesligisten VfB Bühl, SV Bühlertal, RW Elchesheim, SV Sinzheim und die Spvgg Ottenau. Der SV Oberachern als Oberligist hat sich entschieden, keine Hallenturniere zu spielen.

Bevor Thomas Pörings, Vorstandsvorsitzender des Hauptsponsors Volksbank Baden-Baden/Rastatt, und Christian Anselm vom FV Muggensturm bei der Auslosung am 15. Januar die Paarungen aus der Los-Box ziehen, sind also noch weitere Tickets zu vergeben. Hier ein Überblick über den Fahrplan zum BT-Mittelbaden-Cup:

Hardtmeisterschaft am 6. Januar 2017

Austragungsort: Mehrzweckhalle Bietigheim

Titelverteidiger: RW Elchesheim

Stadtpokal Bühl am 14. Januar 2017

Austragungsort: Großsporthalle Bühl

Titelverteidiger: SV Weitenung

Stadtmeisterschaft Baden-Baden am 13./14. Januar

Austragungsort: Rheintalhalle Sandweier

Titelverteidiger: FV Baden-Oos

Rastatter Stadtmeisterschaften am 14. Januar

Austragungsort: Sporthalle Niederbühl

Titelverteidiger: FC Rastatt 04

Murgtalmeisterschaft am 14. Januar

Austragungsort: Jakob-Scheuring-Halle Ottenau

Titelverteidiger: TSV Loffenau