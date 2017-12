Fast wieder ganz die Alte

Wenig später nahm sie bei der Siegerehrung lachend Blumen und die Medaille für ihren ersten Podestplatz der Saison entgegen. Fehlerfrei musste sie sich nur der diesmal überragenden zweimaligen Olympiasiegerin Anastasija Kuzmina geschlagen geben. Die Slowakin kann sich gewiss sein: Die Dominatorin der Vorsaison wird in der Verfolgung am Samstag alles dransetzen, ihren 18. Weltcuperfolg zu holen.

"Es hat ein bisschen gedauert, dass ich in Form gekommen bin. Und ich bin auch noch nicht bei 100 Prozent", meinte Dahlmeier. Liefen zuletzt in Hochfilzen nach den enttäuschenden Ergebnissen die Tränen, strahlte sie diesmal. Schließlich schaffte die 24-Jährige zugleich auch die Olympia-Norm.

Das tolle Mannschaftsergebnis in den französischen Alpen rundeten Denise Herrmann als Fünfte und Maren Hammerschmidt als Neunte ab. Die zweimalige Saisonsiegerin Herrmann verfehlte nach einer Strafrunde Platz drei nur um 9,2 Sekunden. Die frühere Langläuferin zeigte, dass ihre Erfolge in Östersund kein Zufall waren. Ihre Rückschläge von Hochfilzen mit neun Fehlern und den Plätzen 25 und 28 steckte sie gut weg. In Frankreich konnte sie ihre Laufstärke indes nicht ausspielen. "Ich bin nicht mehr ganz so frisch, und die tiefen Bedingungen liegen mir nicht so. Bei den Schießzeiten habe ich zwar wieder Sekunden um die Ohren gekriegt. Aber ich hoffe, dass ich im Verfolger an die gute Leistung anknüpfe", sagte die 28-Jährige.

Für das Jagdrennen qualifizierten sich auch Vanessa Hinz als 18., Franziska Hildebrand als 42. und die zuletzt in Hochfilzen erkrankt fehlende Franziska Preuß als 48. Während sie nicht zufrieden waren, hatte Laura Dahlmeier Grund zum Feiern. In der Vorsaison hatte die deutsche Nummer eins mit sieben Weltcuperfolgen, insgesamt 13 Podestplätzen und sechs WM-Medaillen für Rekorde gesorgt. Der Anspruch ist nun hoch wie die Erwartungen, die eigenen und die von außen. Da brachten die Plätzen zehn und 16 in den Einzel-Rennen in Hochfilzen Dahlmeier zum Weinen.

Die Überfliegerin musste erkennen, dass sie eine Grippe nicht so leicht wegsteckt. Nun aber ist sie wieder da. Nach dem zähen Saisonstart musste Dahlmeier mit der Startnummer 86 ins Rennen gehen. Die 24-Jährige hat nach ihren Ausfällen nicht genug Punkte, um sich die Startgruppe aussuchen zu können. Sie spielte ihre Coolness aus, blieb erstmals in der Saison fehlerfrei und lag läuferisch nur 20,5 Sekunden hinter der Schnellsten Kuzmina und nur 14,4 Sekunden hinter Herrmann. (dpa)