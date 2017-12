Gefühlsexplosion im Konfettiregen

Als Masahiro Yanagida den zweiten Matchball auf seine unwiderstehliche Art im gegnerischen Feld versenkte, gab es kein Halten mehr. In der Großsporthalle Bühl explodierte die Stimmung, alle die irgendwie zum neuerlichen Finaleinzug der Volleyball-Bisons Bühl beigetragen hatten, stürmten aufs Feld, um mit Mannschaft und Trainerteam zu feiern. Eigens vorbereitete Final-T-Shirts wurden über gezogen, am Spielfeldrand wurden die Konfettigebläse gestartet und die ersten Sektduschen wurden verabreicht. Das Aufräumkommando hatte anschließend viel zu tun, die klebrige Pampe wieder vom Spielfeld zu räumen. Und wenn schon. Bühl hat den Einzug ins Finale des DVV-Pokals geschafft, schon jetzt kann der Saison das Prädikat "erfolgreich" verpasst werden. Der Rest ist Zugabe.

"Ich bin sehr, sehr stolz auf diese Mannschaft. Besonders heute." Trainer Ruben Wolochin, der das Gefühl eines Halbfinalsiegs schon kennt, war von seinem Team (fast) restlos begeistert. "Wir haben nicht gut gespielt im ersten Satz", räumte er ein, "doch wir sind ruhig geblieben und haben uns ins Spiel hinein gekämpft. Das ist unglaublich gut für unser Selbstvertrauen."

Wobei vor allem Wolochin ruhig blieb, bei einigen Spielern war die Nervosität fast schon greifbar. Doch Bühls Trainer griff stets in den richtigen Momenten ein, nahm, wenn nötig, Auszeiten oder wechselte das Personal. Mit der Einwechslung von Anton Qafarena erhöhte er im zweiten Satz ganz entscheidend den Druck im Angriff, Tim Stöhr brachte im vierten Satz die nötige Stabilität in der Annahme. In beiden Fällen hatte das Bühler Gefüge bedenklich zu wackeln begonnen, beide Male wurde Schaden abgewendet. Sein Gegenüber auf Herrschinger Seite hatte weniger Glück. Die Einwechslungen funktionierten nicht und warum Max Hauser dem viel beschäftigten Tom Strohbach im fast schon kampflos abgegebenen dritten Satz keine Pause gönnte, wird sein Geheimnis bleiben. Strohbach war es, der in der Schlussphase des Spiels zum Sicherheitsrisiko bei den Gästen wurde - was die Bühler Akteure reichlich ausnutzten.

Doch letztlich erntete Wolochin in diesem Spiel nur, was er in den zurückliegenden Monaten gemeinsam mit seinem Trainerstab gesät hat. Der Mentalitätswandel im Team ist unverkennbar. Zwischen dem, was die Mannschaft zu Saisonbeginn abgeliefert hat und den Leistungen der zurückliegenden Wochen, liegen Welten. Qafarena ist einer, der für diesen Wandel steht, ein anderer war am Mittwoch Mittelblocker David Pettersson. Sensationelle sechs Blockpunkte, zwei Aufschlagasse und dazu eine Angriffsquote von 62 Prozent. Der Schwede lieferte seine bisher beste Leistung im Bühler Trikot ab. "Ich war ein bisschen nervös am Anfang, denn es war klar, dass man in diesem Spiel alles geben muss. Doch genau solche Spiele liebe ich. Ich spiele besser, wenn ich nervös bin."

Für Achim Kammerer, der nach der Insolvenz der alten Volleyball-GmbH als einer der Gesellschafter in die neue GmbH eingestiegen war, war der Abend ein Fest. "Für diesen Moment haben wir eineinhalb Jahre geschuftet." Und auch Bühls Volleyball-Urgestein und Chef-Trommler Dieter Habich strahlte übers ganze Gesicht. "Unglaublich, wie sich die Mannschaft entwickelt hat", sagte er und fügte dann an, dass am 27. Dezember Meister Berlin in der Großsporthalle gastiere. Spätestens beim Blick in seine funkelnden Augen wird klar: dies ist keine Feststellung, sondern eine Kampfansage. In Bühl hat man wieder viel Spaß mit den Volleyballern.