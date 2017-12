Wie eine Mondlandschaft

Der erste Spielausfall in der laufenden Saison beruht auf der "Unbespielbarkeit des Platzes" im Stadion an der Bremer Brücke und den "widrigen Witterungsbedingungen", teilte der DFB in einer Presseerklärung mit. "Ein neuer Termin für das Spiel steht noch nicht fest", heißt es dort weiter. "Klar ist aber, dass die Begegnung nicht vor dem ersten Spieltag nach der Winterpause (20./21. Januar 2018) nachgeholt wird."

Für die KSC-Spieler endet das Fußballjahr deshalb schon heute statt nach der Rückkehr aus Osnabrück, die in den frühen Morgenstunden des Samstags zu erwarten gewesen wäre. Nach einer "normalen Trainingseinheit", sagte Alois Schwartz, die der Cheftrainer auf 11 Uhr angesetzt hat, "essen wir noch gemeinsam zu Mittag, und anschließend haben die Jungs Urlaub."

Schon das Osnabrücker Heimspiel gegen Unterhaching am vergangenen Samstag stand, so die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ), auf der Kippe. In der Auseinandersetzung mit dem Aufsteiger (2:0) sei der "ohnehin angeschlagene Rasen" dann "geradezu umgepflügt" worden und glich anschließend "einer Mondlandschaft."

Auch das Spiel gegen den KSC sollte, so die NOZ, "unbedingt stattfinden" Am Mittwoch sah es, zumindest aus Sicht des VfL, noch danach aus, als könnte das erste Spiel der Rückrunde durchgeführt werden. Und Osnabrücks Trainer Diane Thioune bekräftigte: "wir wollen am Freitagabend auf jeden Fall Fußballspielen."

Gestern jedoch musste der Tabellen-13. angesichts der schon erlebten und noch erwarteten Niederschläge in Form von Regen und Schnee mitteilen: "Aufgrund der Witterungslage in den vergangenen Tagen und der weiteren Prognose kann eine Austragung des letzten Spiels des Jahres unter regulären Bedingungen nicht gewährleistet werden."

Auch der KSC hätte "natürlich gerne gespielt", sagte Cheftrainer Alois Schwartz. "Wir haben uns konzentriert und gut vorbereitet und wollten unsere Serie fortsetzen." Seine Mannschaft ist seit acht Spielen ungeschlagen (fünf Siege und drei Unentschieden) und seit 555 Minuten ohne Gegentor. Auf die Möglichkeit angesprochen, dass das Spiel beim VfL schon zwischen den beiden ersten Partien nach der Winterpause nachgeholt werden könnte, der KSC also mit einer englischen Woche - samstags gegen Unterhaching, Dienstag- oder Mittwochabend in Osnabrück (23./24. Januar), und wieder samstags gegen Werder Bremen II - ins neue Jahr starten müsste, sagte Schwartz mit hörbarer Abneigung: "So weit sind wir ja noch nicht."(fal)