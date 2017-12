Mannheimer Maddogs im Doppelpack

Singen



Ottenau gastiert beim Rangzweiten Singen (red) - In der Tischtennis-Badenliga der Männer muss die Spvgg Ottenau am Sonntag zum südbadischen Derby an den Bodensee reisen. Gegner ist der Rangzweite TTC Singen. In der Frauen-Badenliga spielen die TTF Rastatt gegen TV St. Georgen und Mönchweiler an (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - In der Tischtennis-Badenliga der Männer muss die Spvgg Ottenau am Sonntag zum südbadischen Derby an den Bodensee reisen. Gegner ist der Rangzweite TTC Singen. In der Frauen-Badenliga spielen die TTF Rastatt gegen TV St. Georgen und Mönchweiler an (Foto: fuv). » - Mehr