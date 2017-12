Kumpel Koch drückt die Daumen

Wenn es nach Markus Koch geht, ist vollkommen klar, wer morgen Abend im mondänen Bénazetsaal des Baden-Badener Kurhauses zum "Sportler des Jahres" 2017 gekürt wird: Johannes Vetter. "Ich gehe fest davon aus, dass er gewinnt!" Die Begründung liefert der Handballer des TVS Baden-Baden direkt hinterher: "Er ist schließlich Weltmeister!" Davon gebe es auf der Liste der Nominierten zwar noch einige andere, aber angesichts der Leistungsdichte im Speerwurf im vergangenen Jahr sei der Titel für Vetter absolut verdient.

Nun muss man allerdings dazusagen, dass Koch in seinem Urteilsvermögen gewissermaßen befangen ist . Denn der Rechtshänder geht nicht nur mit dem Ball in der Oberliga auf Torejagd, der Steinbacher ist obendrein ein mehr als passabler Speerwerfer und in dieser Funktion Trainingspartner des Weltbesten in dieser Disziplin bei der LG Offenburg. Dort hat der gebürtige Dresdner Vetter im Jahr 2014 unter Bundestrainer Boris Obergföll eine neue sportliche Heimat gefunden - und Koch als Freund. "Er ist schon sehr gesellig, für jeden Spaß zu haben - und sehr ehrgeizig", sagt Koch über seinen prominenten Kumpel, dem er morgen die Daumen drückt.

Vor allem aufgrund dieser Eigenschaft hat sich der 24-Jährige mit den monströsen Oberarmen im vergangenen Jahr an die Spitze der Welt katapultiert: Neben seinem WM-Titel in London im August hat Vetter beim Meeting in Zürich seinen Speer auf sage und schreibe 94,44 Meter geschleudert - deutsche Bestmarke. Weiter als der Wahl-Badener hat überhaupt nur Weltrekordler Jan ŽZelezny geworfen (98,48). Und das ist bereits mehr als 20 Jahre her. Kein Wunder also, dass Vetter auf den Zetteln zahlreicher Sportjournalisten, die in diesem Jahr zum 71. Mal ihre Stimmen zur Sportlerwahl abgegeben haben, ganz oben steht.

Lange, Zverev und "Nordische Dominierer"

Das weiß natürlich auch der Protagonist: "Ich bin mir bewusst, dass die sportlichen Leistungen in diesem Jahr für mich sprechen können", sagt Vetter. Abgemachte Sache ist der Sieg morgen Abend aus seiner Sicht deshalb aber noch lange nicht. "Es gibt so viele Topathleten, die in diesem Jahr super Leistungen gezeigt haben", betont Vetter - und bringt gleich einen ins Spiel: "Frank Stäbler hat etwas Historisches geschafft!" In der Tat hat der Ringer aus Böblingen, der mit dem Weltmeistertitel im August in Paris das Kunststück fertiggebracht hat, als Erster seines Fachs zwei WM-Goldmedaillen in zwei unterschiedlichen Gewichtsklassen zu erkämpfen, Großartiges erreicht. Selbstredend ist auch er morgen im Kurhaus vor Ort, allerdings wird er - wie im vergangenen Jahr - eher auf der After-Show-Party statt ganz vorne auf dem Treppchen für Furore sorgen.

Zur großen Sause könnte die 71. Proklamation der "Sportler des Jahres" auch für Triathlet Patrick Lange werden. Der 31-jährige Nordhesse kürte sich im Oktober auf Hawaii zum König von Kona. Mit eben dieser Empfehlung landete Jan Frodeno im vergangenen Jahr auf dem zweiten Platz in Baden-Baden - hinter Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen. Ebenfalls im engeren Favoritenkreis tummeln sich Tennis-Shootingstar Alexander Zverev, der 2017 fünf Turniere gewann und sich damit auf Platz vier der Weltrangliste schmetterte, oder die "Nordischen Dominierer" Johannes Rydzek und Eric Frenzel, die die Siege bei der WM und im Weltcup quasi unter sich ausmachen konnten. Auch bei den Mannschaften sind die Kombinierer aussichtsreiche Kandidaten, genauso wie der Deutschland-Achter im Rudern oder die U-21-Fußballer, die den Confed Cup in Russland gerockt haben.

Nette Plaudereien und ein Bierchen

Einsendeschluss für die rund 3000 wahlberechtigten Sportjournalisten war der 2. Dezember, das Klassement ist zwischenzeitlich gemacht, wie Klaus Dobbratz von der veranstaltenden Internationalen Sport-Korrenspondenz (ISK) berichtet. Die Ergebnisse "bleiben aber Top Secret bis zum späten Sonntagabend!"

Kein allzu großes Geheimnis dürfte allerdings der Ausgang bei der Wahl zur "Sportlerin des Jahres" werden: Nachdem Vorjahressiegerin Angelique Kerber heuer keine Rolle spielte, scheint der Weg frei für die Nummer zwei und drei aus dem vergangenen Jahr: Biathletin Laura Dahlmeier und Bahnrad-Sprinterin Kristina Vogel. Die Ausnahmebiathletin heimste bei der WM in Hochfilzen bei sechs Starts sechs Medaillen ein - davon fünfmal Gold - und gewann obendrein den Gesamtweltcup. Vogel sprintete zu Doppel-Gold bei der WM in Hongkong und holte auch bei der EM in Berlin zwei Titel. "Das sieht gut aus", äußert sich Dobbratz zu den Siegchancen der Medaillensammlerinnen.

Ganz unabhängig von der Platzierung - und gemäß der Einschätzung seines Freundes Markus Koch - freut sich Speerwerfer Vetter derweil bei seiner Kurhaus-Premiere auch auf den geselligen Teil des Abends: "auf bekannte Gesichter, nette Plaudereien, ein Bierchen, einfach auf die Atmosphäre". Insgeheim macht er sich aber dennoch Hoffnungen, "unter den Top Drei zu landen. Alles was noch obendrauf käme, wäre echt super!"