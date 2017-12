Norweger Bö aktuell unschlagbar

"Ich bin bisher im Sprint gut zurechtgekommen, heute auch wieder", sagte Schempp, der am vergangenen Wochenende in Hochfilzen im Sprint und in der Verfolgung ebenfalls Vierter geworden war. Zum Weltcup-Auftakt in Östersund hatte er auf der Kurzdistanz Platz fünf belegt. "Heute bin ich endlich bei null Fehlern geblieben, das ist ein super Schießergebnis. Ich bin sehr zufrieden", sagte der 29-Jährige. Bei den Weltcups in Schweden und Österreich war der Uhinger nie ohne Fehlschuss durchgekommen, in Annecy fühlte er sich am Schießstand nun "sehr wohl. Ich habe ein bisschen was verändert im Vergleich zu den letzten Rennen", sagte Schempp.

Wieder nicht zu schlagen war Johannes Thingnes Bö. Der Norweger blieb fehlerfrei und setzte mit der besten Laufzeit ein weiteres Ausrufezeichen. Für den 24-Jährigen war es der vierte Saisonsieg und der 17. seiner Karriere. "Mit null Fehlern am Schießstand ist Bö momentan unschlagbar", sagte der französische Superstar Martin Fourcade. Der Dominator der vergangenen Jahre lief im sechsten Rennen des Olympia-Winters in seiner Heimat zum sechsten Mal auf das Podium, musste sich aber zum dritten Mal mit Platz zwei begnügen. "Ich darf mir keinen Fehler erlauben, wenn Fourcade mir direkt im Nacken sitzt", entgegnete Sieger Bö.

Die weiteren Läufer des Deutschen Skiverbandes (DSV) verpassten indes die Top Ten. Benedikt Doll (Breitnau) sicherte sich als Zwölfter mit starker Laufleistung die halbe Norm für die Olympischen Spiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar). Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) kam nach einem Fehler im Stehendanschlag auf Platz 22. Erik Lesser (Frankenhain) musste nach dem Stehendschießen dreimal in die Strafrunde und sich mit Rang 44 begnügen. Johannes Kühn (Reit im Winkl) wurde 38., Philipp Nawrath (Nesselwang) landete auf Rang 59.

Am Donnerstag hatte die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier dem DSV mit ihrem zweiten Platz im Sprint einen Podestplatz in den französischen Alpen beschert.

Beim dritten Weltcup stehen heute Verfolgungsrennen auf dem Programm. Die Frauen starten um 11.45 Uhr (ZDF und Eurosport), die Männer gehen um 14.45 Uhr in die Loipe. Den Abschluss bildet der morgige Massenstart der Frauen (11.45 Uhr) und Männer (14.30 Uhr).(sid)