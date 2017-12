Tränen nach fatalem Sturz

Alpindirektor Wolfgang Maier war nach der neuerlichen Hiobsbotschaft am Boden zerstört. "Das frustet uns schon extrem. Da fehlen dir mit der Zeit die Worte. Jedes Mal, wenn wir uns anstrengen, kriegen wir wieder einen drauf. Da fragt man sich schon, was tut man da eigentlich. Felix war schon eine harte Nummer und jetzt das." Neureuther hatte vor seiner Verletzung den Slalom in Levi gewonnen, Luitz in Beaver Creek sowie Val d'Isere mit den Rangen drei sowie zwei seine Ambitionen für Olympia unterstrichen.

Nach nur vier Toren und neun Fahrsekunden hatte Luitz seinen Lauf auf der Gran Risa abgebrochen - offensichtlich mit Schmerzen im linken Knie. Der Allgäuer fuhr danach noch ins Ziel und saß dort niedergeschlagen in einem Zelt. Nach Zuspruch von seiner Freundin und Maier konnte er zwischendurch sogar wieder scherzen und lachen, ehe eine erste genaue Untersuchung durch den österreichischen Mannschaftsarzt Christian Hoser die Stimmung kippen ließ. Luitz wurde umgehend zu weiteren Untersuchungen ins 130 Kilometer entfernte Innsbruck gefahren. Dort oder in München wird er in den kommenden Tagen operiert.

Nach einem bislang so verheißungsvollen Winter werden in Pyeongchang wohl die aufstrebenden Abfahrer für die Höhepunkte sorgen müssen: Ein Sieg durch Josef Ferstl (Hammer), ein dritter Rang durch Thomas Dreßen (Mittenwald), dazu zahlreiche Top-Platzierungen, "man sieht: Wir haben die Berührung zur absoluten Weltspitze gefunden", sagte Maier nach der traditionsreichen Abfahrt am Samstag in Gröden.

Am Tag nach Ferstls Coup wurden die Abfahrer auf der Saslong unter Wert geschlagen: Andreas Sander (Ennepetal), Dreßen und Ferstl belegten nach sehr guten Fahrten die Ränge zwölf, 13 und 14 - bessere Platzierungen verhinderten die Besonderheiten von Gröden: wenn es sonnig und kalt ist wie am Samstag, wird die Piste zunehmend schneller. Nur der überragende Aksel Lund Svindal (Norwegen), dessen Landsmann Kjetil Jansrud (+0,59 Sekunden) und der Österreicher Max Franz (+0,83) blieben unantastbar. "Ein Gröden-Rennen halt", sagte Alpindirektor Maier über den Verlauf des Rennens.

Beim überlegenen 48. Weltcupsieg von Weltmeister Marcel Hirscher (Österreich) im Riesenslalom belegte Alexander Schmid (Fischen/4,95 zurück) als bester Deutscher Platz 26.

Nach einem vermasselten Super-G-Wochenende freute sich derweil Viktoria Rebensburg über ihr gesundes Knie. Nach Platz sieben vom Samstag kam sie gestern in Val d'Isère ebenfalls zu Fall. "Mir geht es gut. Das Knie wird ein bisschen dicker werden, aber kein Problem." Sie hatte ihre Ski bei hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve verkantet und war zu Fall gekommen. Letztmals war die Österreicherin Anna Veith im März 2015 ganz oben auf dem Podium gestanden. Dann stoppten sie eine schwere Knieverletzung und zwei Operationen. "Das ist es, wovon ich immer geträumt habe: Noch einmal zu gewinnen. Es war ein großes Tal, das ich durchschritten habe. Das ist mein größter Sieg. Ich habe oft ans Aufgeben gedacht, aber es haben so viele Leute an mich geglaubt. Ich habe es schon gespürt, dass es in mir steckt."(sid)