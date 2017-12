Keine Angst vor verrückten Hunden

Die Gastgeber taten sich gestern im zweiten Vergleich in eigener Halle recht schwer. Zwar gelang Maxim Engel die Führung (11.), doch Reiss glich aus (19.). Auch die zweite Führung durch Math Fleury in Überzahl (28.) egalisierten die Gäste kurz danach durch einen verwandelten Penalty von Klein (29.). Ein Doppelschlag durch Johnson (33.) und Fleury in Überzahl (34.) sorgten dann für eine Zwei-Tore-Führung vor dem Schlussabschnitt.

In diesem kämpfte sich Mannheim in Überzahl durch de Raaf erneut heran. (54.). Endgültig alles klar machte ESC-Routinier Fleury mit seinem dritten Tor (56.), erneut in Überzahl erzielt. Bachstein konnte nur nochmals verkürzen (58.).

Die erste der beiden Pflichtaufgaben hatten die Baden Rhinos in der Mannheimer SAP-Arena ebenso erfolgreich gelöst. Es war eine über weite Strecken zähe Angelegenheit, die dem Favoriten aus Hügelsheim höchste Konzentration abverlangte. Die Maddogs standen tief an der eigenen blauen Linie und warteten ab, um bei eigenem Puckgewinn mit schnellen Kontern selbst torgefährlich zu werden. Erst nach fünf Minuten setzten sich die Nashörner erstmals in der gegnerischen Zone fest und hatten bei zwei Pfostenschüssen Pech. So dauerte es bis zur 13. Minute, ehe Noel Johnson in seiner Heimatstadt die Hügelsheimer Führung bejubelte. Ein knapper Vorsprung, der durch einige Unsicherheiten in der ESC-Abwehr gut und gerne hätte verpuffen können, aber auch dank einer wachen Torhüterleistung von Max Häberle bis zur ersten Drittelpause Bestand hatte.

Im Mitteldurchgang machte der ESC weiter das Spiel. Wie im ersten Abschnitt waren wieder 13 Minuten gespielt, ehe Math Fleury, der in einer Leihausrüstung antrat, mit einem Flachschuss das 2:0 erzielte. Nur eine Minute später hatten die Rhinos großes Glück, dass Mannheim in Überzahl aus drei Metern über das leere Tor schoss. Auch zu Beginn des Schlussdrittels durften sich die Maddogs in Überzahl versuchen und wussten offensichtlich nicht um die Torgefahr des kanadischen Unterzahl-Duos Duhamel und Fleury, die den sich bietenden Platz zu ihrem Vorteil zum 3:0 durch Cedrick Duhamel nutzten (43.). Die sicher geglaubte Führung ging allerdings zehn Minuten vor dem Ende flöten, als Adamczak den Verkehr vor Häberle zum Anschlusstreffer nutzte. Dieser hatte Wirkung, denn Mannheim schnappte plötzlich die zweite Luft und machte früh Druck auf die Aufbauspieler. Die Folge war der zweite Treffer durch Reiss, der freistehend im Nachschuss traf.

Nun zeigte sich allerdings die größere Erfahrung im Team der Rhinos. Denn während Mannheim noch an den Ausgleich glaubte, rückte Noel Johnson die mittelbadische Eishockeywelt wieder in ihre Ordnung und erlöste sein Team und die mitgereisten Fans nach schöner Passstafette über Böcherer und Walther mit dem 4:2.

Diesen Spielstand verwalteten die Rhinos nun souverän über die Zeit, was dank gefrusteter Maddogs vier Sekunden vor dem Schlusspfiff noch zu einer Keilerei führte und damit reichlich Adrenalin für das 21 Stunden spätere Rückspiel am Airpark freisetzen sollte. (ndm)