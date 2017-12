Der "Nordische Dominierer" räumt wieder ab

Laura Dahlmeier lag am Boden und japste nach Luft. Arme und Beine von sich gestreckt, pumpte ihr Brustkorb im Staccato. Glücklicherweise lag die Ausnahmebiathletin nicht gestern Abend in ihrem himbeerfarbenen Dirndl auf dem Parkett des mondänen Baden-Badener Kurhauses, sondern im französischen Schnee von Le Grand-Bornand. Dort war die 24-Jährige am Mittag noch auf Rang drei im Massenstart gesprintet - und im Ziel entsprechend erschöpft. Wenige Stunden später - Privatjet sei Dank - war sie im Bénazet-Saal wieder topfit und freute sich über ihre erste Auszeichnung als "Sportlerin des Jahres 2017": "Besser hätte der Sonntagabend nicht ausklingen können", sagte Dahlmeier - passend zum Gewand - in breitem Bayrisch.

Ihre fünf Goldmedaillen bei der Weltmeisterschaft in Hochfilzen in der Mixed-Staffel, Verfolgung, Einzel, Staffel und Massenstart sowie das Silber im Sprint machten die Loipen-Königin zur besten Sportlerin des vergangenen Jahres. Da hatte auch Turnerin Pauline Schäfer, die von den rund 3000 deutschen Sportjournalisten nach ihrem fast schon historischen WM-Titel am Schwebebalken mit ordentlichem Abstand auf Rang zwei gewählt wurde, keine Chance. Auf Platz drei landete die Grand Dame des Dressurreitens, Isabell Werth, die bei der EM in Göteborg ihre Titel 15, 16 und 17 feierte und die ihren ersten Sprung aufs Kurhaus-Treppchen als "Sahnehäubchen" bezeichnete.

Speck statt Sahne lautete das Motto bei Dahlmeier: Da die Bayerin nicht nur gern mit dem Gewehr durch die Loipen saust, sondern in ihrer Freizeit auf Berge in aller Welt kraxelt, gab es als Belohnung ein Brotzeit-Brett fürs Vesper unterwegs. Eingraviert Dahlmeiers Lieblingsspruch: "Scheiß da nix, dann feid da nix", was sinngemäß heißen soll: "Denk dir nichts, dann fehlt dir auch nichts."

Weil auch Johannes Rydzek wie Dahlmeier passionierter Bergsteiger ist, schlug die Gewinnerin bei den Frauen ihrem männlichen Pendant vor, zusammen auf Tour zu gehen: "Da kann sicher was Erfolgreiches bei raus kommen." Der Oberstdorfer Rydzek hat in diesem Jahr nahezu alle sportlichen Gipfel erklommen: Wie im (Höhen)Rausch räumte er in Lahti eine Goldmedaille nach der anderen ab. Summa summarum waren es vier Titel für den erfolgreichsten Kombinierer der WM-Geschichte - ein Märchen", so der Allgäuer. Auch er war am Mittag noch im österreichischen Ramsau in der Loipe und schwebte im Flieger an die Oos. Dort gab es für den "Nordischen Dominierer" nach einem Selfie mit dem Moderatoren-Duo Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne - die beiden hatten gestern Unterstützung von Digital-Magier Simon Pierro - ein mit einem Mainzelmännchen-Superman bedrucktes T-Shirt als Präsent. Rydzek trug im vergangenen Jahr mehrfach das Logo des Comic-Helden unterm Sprunganzug.

Heldenhaftes hat auch Johannes Vetter geleistet, zum ganz großen Wurf - zumindest in Sachen Sportlerwahl - reichte es aber nicht: Der Speerwurf-Weltmeister und Wahl-Offenburger wurde trotz Rekorden und WM-Gold nur Dritter. Platz zwei ging an Triathlet Patrick Lange, der beim Ironman auf Hawaii zum König von Kona wurde, dem die Krönung durch die Journalisten aber verwehrt blieb.

Für Laura Ludwig und Kira Walkenhorst werden Preise bei Sportlerwahlen derweil zur Gewohnheit: Vor Wochenfrist wurden die Beachvolleyballerinnen in ihrer Wahlheimat Hamburg zur Mannschaft des Jahres gekürt. Angesichts der dauerschwächelnden HSV-Kicker war diese Entscheidung durchaus zu erwarten. Dass die beiden nach ihrem Triumph im vergangenen Jahr aber erneut die Kurhaus-Bühne erobern konnten, ist als kleine Überraschung zu werten. Entsprechend groß war die Freude des baggernden Duos, das seiner olympischen Goldmedaille in diesem Jahr in Wien den WM-Titel folgen ließ: "Einfach Bombe", kommentierte Ludwig und gestand mit Blick auf das Wunder von Wien: "Wir können es noch immer nicht glauben, dass wir das geschafft haben!"

Nachdem Ludwig bei der Kür 2016 den Arm in einer Schlinge trug, humpelte gestern Kollegin Walkenhorst in Krücken auf die Bühne: Sie wurde vor anderthalb Wochen in Pforzheim an der Hüfte operiert: "Alles gut verlaufen!" Zuvor standen die Volleyballerinnen als Laudatorinnen im Rampenlicht: Beach-Bundestrainer Jürgen Wagner wurde vom DOSB zum "Trainer des Jahres" gekürt. Derweil ruderte der Deutschland-Achter in der Mannschaftswertung auf Rang zwei, Dritter wurde die Staffel der Nordischen Kombinierer.

Ein Sieg der medialen Präsenz

In gewisser Weise steht der Sieg der "Beach-Girls" für den Zeitgeist: Denn neben Punkten, Weiten und Medaillen geht es heutzutage auch immer mehr um Klicks, Likes und Shares. Und seit ihrem Gold-Coup von Rio 2016 kann in dieser Rubrik kaum eine der nominierten Mannschaften dem smarten Duo aus der Hansestadt das Wasser reichen. Zugegeben: Die Selbstvermarktungsvorteile des allseits gut aufgelegten Zweierteams sind offensichtlich. Und so ist der Erfolg in der Mannschaftswertung auch ein Sieg der medialen Präsenz.