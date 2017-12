Aus der Schießbude ist Fort Knox geworden

Oliver Kreuzer redet erst gar nicht um den heißen Brei herum. "Es hätten natürlich ein paar Zähler mehr sein können", eröffnet der Sportdirektor des Karlsruher SC stattdessen seine Halbjahresbilanz. Vor allem unter Trainer Marc Patrick Meister, mit dem der KSC in die Drittliga-Saison gestartet war und von dem er sich nach fünf Spieltagen (vier Punkte/Platz 15) trennte, handelten sich die Wildparkprofis im Kampf um den Aufstieg einen Punkterückstand ein, an dem sie auch "zwischen den Jahren" noch zu knabbern haben. Auf Platz acht zu überwintern, sei "für eine Mannschaft, die in die 2. Liga zurück möchte", etwas zu wenig, räumt Kreuzer ein. Und dennoch seien 30 Punkte nach 19 Spielen "unter dem Strich in Ordnung", findet der Sportdirektor

Der weitestgehend neu zusammengestellte Kader - im Sommer hatten 29 Spieler den Wildpark verlassen und der KSC verzeichnete fünf interne sowie 18 externe Neuzugänge - habe sich "nach anfänglichen Schwierigkeiten" als Mannschaft gefunden und gefangen, aber, so Kreuzer weiter, das in ihm steckende Potenzial noch nicht zu 100 Prozent ausgeschöpft - vor allem offensiv. "Wir schießen zu wenig Tore", stellte der Sportdirektor schon vor einigen Wochen fest. Aktuell haben nur die Abstiegskandidaten Münster und Bremen II (beide 18 Tore), sowie Schlusslicht Erfurt (10) seltener getroffen als der KSC (20).

Defensiv hingegen hat Meisters Nachfolger Alois Schwartz aus der "Schießbude" der ersten fünf Spieltage (zwölf Gegentreffer) das "Fort Knox" der Liga gemacht. Unter seiner Regie musste Torhüter Benjamin Uphoff nur viermal hinter sich greifen, gingen nur zwei von 13 Spielen verloren, spielten die Wildparkprofis zehnmal zu Null. "Die Mannschaft hat einen richtig guten Job gemacht", lobt der Karlsruher Cheftrainer dann auch seine Schützlinge. Unter seiner Regie haben die Wildparkprofis ihre Punktausbeute pro Spiel (1,9) gegenüber dem Saisonbeginn unter Meister (0,8) mehr als verdoppelt. Aber auch Schwartz ist klar: "13 Tore in 13 Spielen", seit er die sportliche Verantwortung trägt, "das sind ein paar zu wenig. Daran müssen wir arbeiten."

Eventuell mit neuem Personal. "Es wird die ein oder andere Veränderung geben", kündigt Sportdirektor Kreuzer für die Transferperiode II (bis 31. Januar) an, "keinen großen Umbruch, aber wir wollen uns offensiv variabler aufstellen." Das gehe allerdings nur "kostenneutral". Er gehe jedoch davon aus, "dass der ein oder andere Spieler weg will." Spieler, die sich mehr Einsatzzeiten erhofft hatten. Auf Alexander Siebeck könnte das zutreffen, auch auf Oskar Zawada.

Von der direkten Rückkehr in die 2. Liga über die Meisterschaft oder Tabellenplatz zwei spricht am Adenauerring natürlich niemand mehr. Zu groß ist, "nach deren bisher herausragenden Leistungen", so Kreuzer, der Rückstand auf Spitzenreiter Magdeburg (46 Punkte) und den zweitplatzierten SC Paderborn (44). Mit Platz drei - aktuell vom SV Wehen Wiesbaden (36) belegt - und der damit verbundenen Relegation gegen den Drittletzten der 2. Liga können die Badener jedoch durchaus noch liebäugeln. Und das nicht nur, weil sie ein Spiel weniger absolviert haben - der Nachholtermin für die letzten Freitag ausgefallene Partie in Osnabrück steht noch nicht fest - als die vor ihnen rangierenden Konkurrenten. Sondern auch, weil im neuen Jahr prinzipiell noch viel passieren kann.

"Die Saison in der 3. Liga ist besonders lang, 38 Spieltage", gibt Kreuzer zu bedenken. Die Frage sei nicht zuletzt: "Wie kommen die einzelnen Mannschaften nach der Winterpause aus den Startlöchern?" Der KSC jedenfalls gehe "zuversichtlich" ins zweite Halbjahr. "Wir wollen wieder mindestens 30 Punkte holen, nach Möglichkeit natürlich ein paar mehr. Dann schauen wir, was dabei herauskommt", gibt Kreuzer die Richtung für die Rückrunde vor.