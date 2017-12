SR Yburg und SCL Heel top

Die größte Mannschaftszahl gab es in der Altersklasse U10, den Acht- und Neunjährigen, mit 14 Teams. In der U8 traten 13 Teams an, in der U12 zehn. "So eine Veranstaltung können nur Vereine durchführen, die eine große Sporthalle haben und diese auch von ihrer Kommune überlassen bekommen", sagte Adelbert Frank vom ausrichtenden TV Iffezheim. Die Helfer hatten zwei Laufbahnen, zwei Wurfanlagen und drei Sprunganlagen aufgebaut. So wurden die umfangreichen Wettkämpfe zügig und mit wenig Zeitplanverzug abgewickelt.

"Die Kinder hatten viel Spaß bei den Wettkämpfen und es freut einen, die lachenden Kinderaugen zu sehen", bilanzierte TVI-Trainerin Maria Frank. Die Erstplatzierungen gingen an den Sportring Yburg Steinbach in der U12 und U10 sowie an den SCL-Heel Baden-Baden in der Klasse U8. Sprints über 30 Meter durch die Lichtschranken, Hindernissprint, Hoch-Weit-Sprung und Medizinballstoßen standen für alle drei Altersgruppen im Programm. Die U-12-Kinder absolvierten dazu einen Fünfersprung, die U10 einen Mehrfachsprung. Es erfolgte keine Einzelwertung, sondern es wurde nur um Mannschaftspunkte gekämpft. Alle Teamergebnisse in einer Disziplin wurden nach Leistung in eine Reihenfolge gebracht. Das beste Team erhielt einen Punkt, das zweite zwei Punkte und so weiter. Am Ende des Wettkampfs wurden die Punkte, die jedes Team in den einzelnen Disziplinen erhalten hatte, addiert. Die Mannschaft, die am Ende die wenigsten Punkte gesammelt hatte, siegte.

Hintereinander mit drei verschiedenen Anfangszeiten hatten die drei Altersklassen ihre Wettkämpfe begonnen. Bei den Kindern U8 siegte der SCL-Heel Baden-Baden knapp mit einem Punkt Vorsprung vor dem SR Yburg Steinbach und einem weiteren Punkt vor dem TV Haueneberstein. Die Hauenebersteiner gewannen dabei zwei Einzelwettkämpfe, den Hoch-Weit-Sprung und das Medizinballstoßen. Baden-Baden setzte sich im Hindernissprint durch, Steinbach im Flachsprint. Auch in der U10 ging es auf den ersten beiden Plätzen ganz knapp zu. Steinbach gewann mit elf zu zwölf Punkten vor dem TV Gernsbach. Die Murgtäler gewann den Sprint und den Hindernissprint, die Steinbacher den Hoch-Weit-Sprung. Haueneberstein war beste Mannschaft im Medizinballstoßen, das Team vom ausrichteten TV Iffezheim siegte im Mehrfachsprung. In der U12 war der Sportring Yburg überlegen und holte vier Einzelsiege. Lediglich beim Hindernissprint mussten sie sich dem TV Haueneberstein geschlagen geben.

Mannschaften: U12: 1. SR Yburg Steinbach I 6 Punkte, 2. TV Haueneberstein 13, 3. TV Gernsbach 15, 4. Rastatter TV , 5. SR Yburg Steinbach II 24; U10: 1. SR Yburg Steinbach 11, 2. TV Gernsbach 12, 3. TV Haueneberstein 20, 4. SCL-Heel Baden-Baden Grün 23, 5. TV Iffezheim 24; U8: 1. SCL-Heel Baden-Baden 8, 2. SR Yburg Steinbach 9, 3. TV Haueneberstein 10, 4. TV Iffezheim 21, 5. TV Gernsbach I 23.(rawo)