Deutsches Duo lässt die Pfeile fliegen

Aus den verrauchten Ecken dunkler Spielunken erhebt sich der Dartsport in Deutschland zum populären, massentauglichen Breitensport. Obwohl der beste deutsche Darter Max Hopp nicht für die WM in London qualifiziert ist. Dafür treten in Martin Schindler und Kevin Münch heute ein Neuling und ein Rückkehrer an. Vier Stunden trainiert Schindler täglich. Für "The Wall" ein ungewöhnlich hohes Pensum, in Vorbereitung auf das prestigeträchtigste Turnier aber unabdingbar. "Ich möchte mich unter den Top 32 der Welt etablieren und eines Tages will ich vielleicht sogar der Beste sein", sagte der ambitionierte 21-Jährige. Bis dahin ist es ein weiter Weg.

Bei der WM im altehrwürdigen Londoner Alexandra Palace ist der Strausberger zum ersten Mal dabei. Qualifiziert hat sich der kleingewachsene, kräftige Darter in seinem ersten Profijahr über die europäische Rangliste. Er gilt als größte deutsche Nachwuchshoffnung. "Zusammen mit Martin möchte ich die Messlatte in den nächsten Jahren höher legen und Darts zu einem Berufsziel machen", sagte Hopp im Gespräch. Bei dieser WM muss Schindler allerdings ohne seinen guten Freund auskommen. Sport1-Kommentator Elmar Paulke traut ihm dennoch einiges zu. "Schindler hat konstant gut gespielt und sich die WM-Teilnahme dadurch absolut verdient", schwärmte Paulke, bremste aber auch die Erwartungen: "Er kennt die Bühne im Ally Pally noch nicht, das kann ein Nachteil sein. Die WM ist schließlich eine ganz andere Hausnummer."

Eine Hausnummer ist auch Auftaktgegner Simon Whitlock morgen (22 Uhr/Sport1). Der australische Publikumsliebling gehört seit Jahren zur Weltspitze und ist nach einer Schwächephase wieder in Form. Paulke: "Whitlock will unbedingt 2018 die Premier League spielen und macht sich dadurch enorm Druck. Das könnte für Schindler eine Chance sein." Auch das Erstrundenlos von Kevin Münch hat es im zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis in sich. Um gegen Phil Taylors Ziehsohn antreten zu dürfen, müsste Münch heute aber gegen den extrovertierten Russen Alexander Oreschkin gewinnen. "Ihm wird die Erfahrung seiner ersten Teilnahme 2012 helfen. Außerdem hat er nicht den Druck, dass er mit Darts sein Geld verdienen muss", sagt der Experte. Der Bochumer betreibt den Sport semiprofessionell. Münch: "Das wird sich ab Januar alles ändern." Mit 29 Jahren will er Spitzhacke als Landschaftsgärnter gegen Pfeile tauschen und doch noch den Schritt zum Vollzeitprofi wagen. Zumindest an WM-Erfahrung hat Münch seinem Landsmann einiges voraus. 2012 zog er in die zweite Runde ein. Das Achtelfinale hat noch nie ein Deutscher erreicht.(sid)