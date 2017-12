Von wegen "altes Eisen"

Die Senioren-Geher des TV Bühlertal gehören zur Weltspitze. Für die besten internationalen Medaillenplatzierungen sorgte Georg Hauger (M60). Die schnellsten Zeiten ging Denis Franke (M45) mit 1:43:17 über zwanzig und 5:04:47 fünfzig Kilometer. Alfons Schwarz (M60) war für schnelle Zeiten gut und Andreas Adam (TV Gernsbach) konnte in seiner Altersklasse M50 gefallen.

Bei der M30 war Martin Wieland (TG Ötigheim) der Beste in 11,74 Sekunden über 100 Meter sowie in 24,72 über 200. Volker Merkel (LAG Obere Murg) führt in den meisten Disziplinen die M30-Listen an. Eine Top-Zeit erzielte Andreas Schmoll (TV Bühlertal) in 35:24 Minuten im zehn Kilometer Straßenlauf. Herausragender Läufer war 2017 Stefan Gerber (TV Bühlertal, M35) mit 1:59,35 Minuten über 800 Meter, 4:20,96 über 1500 Meter und 17:03,83 über 5000 Meter. Michael Arndt (SCL-Heel Baden-Baden) war Schnellster über zehn Kilometer. Beim Kugelstoßen bewies Volker Maier (SR Yburg Steinbach; M40) mit der 7,26-Kilo-Kugel mit 13,06 Metern, dass er noch nichts verlernt hat. Ab der Altersklasse M45 steigen die Teilnehmerzahlen sprunghaft nach oben. Die schnellsten Sprints zeigte Joachim Speck (TG Ötigheim), der auch im Weit- und Drei-sprung und beim Speerwurf mit 43,94 Meter starke Weiten präsentierte. Werner Stößer (LAG) sprang mit dem Stab 2,90 Meter hoch. Die besten Läufer liegen eng beisammen: Jens Mungenast (LAG) und Alexander Leuchtner (Rastatter TV) teilen sich von 800 Meter bis 10 000 Meter die ersten Plätze auf. Rolf Wieland (RTV) Schnellster auf der Straße beim Zehn-Kilometer-Lauf und Marathon. In M50 gehört Hermann Bartoldus (TG Ötigheim) auf den Laufstrecken zu den Schnellsten in Baden. 10:31,05 Minuten über 3000 Meter und 38:30 Minuten über zehn Kilometer beweisen seine Leistungsbreite. Joachim Weber (Rastatter TV) führt in M55 die meisten Disziplinen der Kreisrangliste an. Andrea Köppel (TG Ötigheim) war der schnellste Mittel- und Langstreckler und Rüdiger Warth (RTV) lief die schnellste Halbmarathonzeit. In M60 glänzten vor allem die Werfer. Hans-Jürgen Mitzel (LAG) stieß die Kugel auf 12,77 Meter und warf den Diskus 46,82 Meter weit, Gerold Baumstark (TG Ötigheim) erreichte 39,83 Meter mit dem Hammer und Peter Bachmann (LAG) erzielte 37,28 Meter mit dem Speer. Helmut Klumpp (LAG) war bester Sprinter und Weitspringer, Helmut Läpple ( Bischweier) bester Langstreckenläufer auf der Straße. 1,50 Meter überquerte Kristian Rett (LAG) beim Hochsprung.

Immer noch ein Mehrkampf-Ass ist Adi Marxer (LAG Obere Murg) bei der Ü-65. Mit Eugen Thelen, Hans Zelenka und Wolfram Asal hält die LAG auch die übrigen Spitzenplätze. Lediglich im Straßenlauf brachen Willi Gartner (TV Eisental) und Helmuth Stroh (Bischweier) in die LAG-Phalanx ein.(rawo)