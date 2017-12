Reschke knöpft sich Profis vor

Nach fünf sieglosen Bundesliga-Partien in Serie, zwei Punkten Abstand zu einem Abstiegsplatz und dem enttäuschenden Pokal-Auftritt gibt es genug Redebedarf. "In den ersten 30 Minuten haben wir nicht auf dem Platz gestanden. Die Dominanz der Mainzer war schon heftig", wetterte Reschke. "Da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen."

Nur Kapitän Christian Gentner, der auch das 1:0 für Stuttgart erzielte, nahm er von seiner Kritik aus: "Er war ein Spielführer auf dem Platz, hat angepackt, Verantwortung übernommen und versucht, etwas zu drehen." Dabei hatten die Schwaben nach dem Seitenwechsel die große Chance, als Sieger vom Platz zu gehen, wenn Dennis Aogo nicht einen Handelfmeter verschossen hätte. Schon gegen Bayern München (0:1) hatte Chadrac Akolo einen Elfmeter und den Ausgleich vergeben. Der Kongolese hatte auch in Mainz eine unglückliche Szene, als er einen Schuss von Josip Brekalo vor dem gegnerischen Tor abblockte. "Das war ja fast Slapstick", meinte Reschke. "Das ist eine Blaupause der vergangenen Wochen", befand VfB-Verteidiger Andreas Beck. Wenn man die Chancen hat, das Spiel zu killen, ist es brutal ärgerlich, es nicht zu machen."

"Es ist maximal enttäuschend, weil uns wie schon so oft in den letzten Wochen die Konsequenz gefehlt hat", sagte VfB-Coach Hannes Wolf. Wie auch in der Bundesliga, in der in 17 Partien nur 13 Tore gelangen, haperte es auch in Mainz besonders in der Offensive. Stürmer Simon Terodde war erst gar nicht mehr im Kader. Sein Wechsel in der Winterpause zum 1. FC Köln wurde einen Tag nach dem Pokal-K.o. bekannt. Dem Zweitliga-Torschützenkönig gelangen in 17 Pflichtspielen dieser Saison nur drei Tore. Mit dem Transfer von Simon Terodde zum Bundesliga-Schlusslicht Köln ist die Arbeit Reschkes noch nicht getan. Wahrscheinlich wird der Klub, der die Verträge mit Abwehrspieler Benjamin Pavard und dem derzeit verletzten Matthias Zimmermann verlängerte, nicht nur die rund drei Millionen Euro Ablöse für den Angreifer in Neuzugänge investieren. "Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir beim Kader nachjustieren können", sagte Reschke.

Die Neuen sollen den Etablierten, die in Mainz erneut nicht überzeugen konnten, Beine machen. Das Ziel der Schwaben lautet nur noch Klassenerhalt. Um das zu erreichen, sind die Profis gefordert. "Es gibt auf jeden Fall Hausaufgaben mit. Es gibt drei Tage frei, dann wird gelaufen", kündigte Coach Wolf an: "Jeder weiß, was los ist. Es geht um viel. Es geht einzig darum, in der Liga zu bleiben. Wir müssen ran, auch ich - ich bin mit im Boot."

Reschke hat sich die Weihnachtsferien selbst gestrichen. "Ich werde jetzt sicher nicht in den Urlaubsmodus schalten. Wir sind alle gefragt in dieser Situation. Die Mannschaft, der Trainer und ich. Ich muss also in den kommenden Tagen noch einige Hausaufgaben machen." Kapitän Gentner betonte: "Alle Spieler des Kaders haben das Standing, die Bundesliga zu halten." Nun sei es aber erstmal gut, "etwas Ruhe zu bekommen".(dpa)