"Die Formel 1 muss ein martialischer Sport sein"

Am Montagabend hat Motorsport-Experte Norbert Haug in der Wolf-Eberstein-Halle zu dem Thema "Muggensturm - Gemeinde auf der Überholspur" referiert. Im Vorfeld hat sich BT-Volontär Marvin Lauser mit Haug über das aktuelle Motorsport-Geschehen und die Zukunft von DTM und Formel 1 unterhalten. Der 65-Jährige war von 1985 bis 1987 Chefredakteur bei "Sport Auto" und bis 1990 stellvertretender Chefredakteur bei "Auto, Motor&Sport". Anschließend war er 22 Jahre lang Motorsportchef von Mercedes-Benz. Interview BT: Die Formel 1 erwägt die Grid-Girls abzuschaffen, würden Sie das bedauern? Norbert Haug: Mir fallen geschätzt 368 Punkte ein, mit denen sich die Formel 1 beschäftigen sollte - das Thema Grid-Girls ist da allerdings nicht dabei. Ich finde Grid-Girls prima und passend im Motorsport - es kann aber nicht sein, dass man das Für und Wider ihrer künftigen Existenz in der Formel 1 ernsthaft diskutiert. Da gibt's wohl Wichtigeres. BT: Sie haben erwähnt, dass die Formel 1 genügend Baustellen hat. Was sind aus ihrer Sicht die größten? Haug: Für 2021 muss ein neues Motorenreglement eingeführt werden. Der Sound, der richtige Klang der neuen Motorengeneration, spielt dabei eine gewichtige Rolle. Hier eine gemeinsame und treffsichere Linie zu finden, ist eine große Herausforderung - und Ferrari hat bereits wieder mal gedroht auszusteigen, sollte das Reglement nicht nach ihrem Geschmack sein. Dann leitet die Formel 1 die Frage, wie man sich künftig medientechnisch aufstellen wird. Fernsehen, Pay-TV, Free-TV, eigener Channel, Social Media. In den besten Formel-1-Zeiten, gab es in Deutschland pro Jahr zwei Rennen à 100000 Zuschauer, zuletzt alle zwei Jahre eines mit vielleicht 70000. Auch TV-Quoten sind rückläufig, es muss gelingen, die Attraktivität des Sports zu steigern und so wieder mehr Interessenten anzusprechen, dessen sind sich die Verantwortlichen bewusst und das kann auch gelingen. BT: Sie sprechen die Attraktivität der Formel 1 und die mediale Präsenz an. In der Formel E gibt es den sogenannten "Fan Boost", bei dem die Fans ihrem Lieblingsfahrer über Social-Media-Kanäle zusätzliche Power geben können. Ist die Formel E aus ihrer Sicht Konkurrenz für die Formel 1? Haug: Die Formel E spielt noch in einer anderen, einer weitaus kleineren Kategorie als die Formel 1. Das mag sich womöglich irgendwann anders entwickeln, aber das wird dauern. Ich bin ein purer Sportler und somit gegen jeden Eingriff, also auch kein Fan des Videoassistenten im Fußball. Tatsachenentscheidungen sind grundsätzlich was Gutes, auch weil sie schnell sind und Kontroversen schaffen. Als Racer hätte ich keinen Spaß daran, einen Wettbewerber zu überholen, weil ich meinen Klappflügel benutzen darf, er aber nicht. Purer, echter Sport, und da würde ich den Kunden, also den interessierten Zuschauer, nie unterschätzen, gefällt am besten. Der "Fan Boost" geht an den, der die meisten Stimmen via Internet mobilisieren kann. Womöglich sogar ein gelungener Gag zur Promotion, über dessen Wirkung jeder seine Meinung haben sollte. Das ist aber nicht meine Vorstellung von Sport. BT: Wie lange fahren Formel-1-Boliden Ihrer Meinung nach noch mit Verbrennungsmotor? Haug: Die Rennserie, die den Verbrennungsmotor als allerletzte verabschieden wird, ist aus meiner Sicht die Formel 1, und ich kann mir vorstellen, dass dies noch ein halbes Jahrhundert oder auch viel länger dauern wird. Die Formel 1 wird und muss immer ein martialischer Sport sein mit 1000 PS-Autos, den schnellsten Landfahrzeugen für Strecken mit Kurven. BT: Sie haben bekanntlich gute Kontakte zu Mercedes - wie sind deren Perspektiven für die Zukunft? Haug: Sehr gut, denke ich. So wie bei den vier Doppel-Weltmeisterschaften für Fahrer und Konstrukteure, die in der Formel 1 von den Silberpfeilen seit 2014 in Folge gewonnen worden sind. Das Herzstück eines jeden Autos ist der Motor. Beim Mercedes-Formel-1-Silberpfeil bringt der Motor vielleicht genau das Stück Vorsprung auf die Konkurrenz. Mit seiner Effizienz, seiner Leistung, in der Art, wie man ihn nutzen kann, speziell im Qualifying, wenn es um den besten Startplatz fürs Rennen geht. Das ist ein großer Bonus, der sich sonntags natürlich nur auszahlt, wenn Speed und Zuverlässigkeit garantiert werden. BT: Wie hat Pascal Wehrlein sich aus ihrer Sicht in seiner Debütsaison geschlagen? Haug: Ich bin davon überzeugt, dass Pascal einen Platz in der Formel 1 verdient hat. Es ist aber in der Formel 1 manchmal wie im richtigen Leben: Verdienen und bekommen ist nicht zwangsläufig gleichbedeutend. Pascal Wehrlein hat ganz entscheidende Punkte für seine Teams geholt. Für Marussia wie für Sauber. Wo er im nächsten Jahr fährt, weiß ich nicht, ich denke aber nicht, dass er in die DTM zurückkehren wird, wie hie und da gemutmaßt wird. Wer als Meister zurückkehrt, verschlechtert sich, wenn er nicht Meister wird. "DTM ist unglaublich beliebte Rennserie" BT: Gut, dass Sie das ansprechen. Es wird kolportiert, dass die japanische Super-GT-Klasse, in der Wehrlein auch als Fahrer gehandelt wird, mit der DTM zusammengelegt wird. Beziehungsweise, dass sie kooperieren. Wie schätzen Sie das ein? Haug: Die Gespräche laufen, und die Verantwortlichen um Gerhard Berger sind hoffnungsvoll, dass sie bis 2019 oder 2020 eine oder gar zwei Marken als Ersatz für Mercedes finden werden, die ja nach der Saison 2018 aus der DTM aussteigen wollen. Es ist sehr wichtig, dass das klappt, die DTM ist eine einmalige und bei ihren Fans unglaublich beliebte Rennserie mit über 30 Jahren Bestand. BT: Aber eine richtige Fusion in eine neue Klasse, sodass es die DTM nicht mehr gäbe, erwarten Sie nicht? Haug: Ich kann nicht beurteilen, was die Zukunft bringen wird. Eine Art deutsch-japanische Meisterschaft würde bedeuten, dass das ganze Material hin- und hertransportiert werden, und dass Teams da wie dort eine Basis haben müssten. Preiswerter hört sich das nicht an. Was jetzt geplant ist, ist ein gleiches Reglement in beiden Serien - und daraus kann sich dann Vieles entwickeln. BT: Einen Zusammenarbeitsvertrag beider Rennklassen gibt es bereits seit 2012. Haug: Das zeigt Ihnen, wie schwierig und langwierig so ein Prozess ist. Ich wünsche mir sehr, im Sinne aller DTM-Fans, dass eine Lösung für eine gemeinsame Zukunft mit spannendem Sport gefunden wird. BT: Würden Sie eine Prognose wagen, welche Marken, die deutschen oder die japanischen, künftig stärker fahren? Haug: Ich habe die japanischen Autos bei der Präsentation im Rahmen des letzten Saisonrennens in Hockenheim gesehen. Sie sind technisch und optisch auf einem sehr hohen Niveau und müssen sich sicher nicht verstecken. Wobei Audi, BMW oder Mercedes, egal ob auf der Straße, oder im Racing, mit wenigen anderen die oberste Messlatte sind: Das Feinste vom Feinen. BT: Um nochmal auf die Grid-Girls zurückzukommen - Warum ist die Formel 1 so eine Männerdomäne? Haug: Ellen Lohr ist die einzige Frau, die jemals ein DTM-Rennen gewonnen hat. Und das ist über 25 Jahre her. Susie Stoddart, später Susie Wolff, war sehr talentiert und in der jüngeren DTM-Zeit prima unterwegs. Prinzipiell müsste es möglich sein, dass eine Frau als Rennfahrerin die gleichen Leistungen im Cockpit zeigen kann wie ein Mann. Aber wenn 10 000 junge Burschen mit fünf oder sechs Jahren ihre Kart-Nachwuchskarriere starten, machen das vielleicht zehn Mädels. Trotzdem glaube und hoffe ich, dass wir irgendwann eine Formel-1-Weltmeisterin haben werden, ich hätte jedenfalls in meiner aktiven Zeit liebend gerne eine gehabt.

