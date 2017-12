Was man hat, das hat man Von Hucky Krämer Wenn sich das Jahr zu Ende neigt, geht es ja immer ans große Bilanzieren. Auch im mittelbadischen Fußball. Wer waren die Erfolgreichsten? Wer liegt im Soll? Wer wurde den Erwartungen nicht gerecht? Ebenso wird zur Weihnachtszeit gerne in Nostalgie geschwelgt. Was waren das für glanzvolle Zeiten, als der VfR Achern, SC Baden-Baden, Germania Bietigheim, VfB Bühl, SV Bühlertal, SV Mörsch, der FV Ötigheim und der SV 08 Kuppenheim noch in der 1. Amateurliga - das war damals die dritthöchste deutsche Spielklasse - auf Punktejagd gingen. In der Saison 1976/77 gesellte sich dann auch noch der VfB Gaggenau hinzu. Der SV 08 und der FC 04 gehörten gar zu den Gründungsmitgliedern der im Jahre 1978 eingeführten Oberliga Baden-Württemberg. Der VfB mischte von 1985 bis 1996 munter im baden-württembergischen Fußball-Oberhaus mit. Doch das ist Schnee von gestern. Sein Nachfolgeverein, der VFB Gaggenau fristet mittlerweile sein Daseins in der Kreisliga A, in der auch der VfR Achern und der FC Rastatt 04 angesiedelt sind. Der einst so ruhmreiche SC Baden-Baden spielt gar in der "Sicherheitsliga". Traurig, aber wahr. Das Flaggschiff des Fußballbezirks Baden-Baden ist schon seit Jahren der SV Oberachern (29 Punkte), ein Dorfklub. Mit jungen, hungrigen Spielern aus der Region und dem neuen Trainer Mark Lerandy überwintert der SVO in der Oberliga gar auf einem fünften Tabellenplatz. Doch damit nicht genug: Team II schaffte den Aufstieg und rockt nun die Landesliga (wir berichteten ausführlich). In der Verbandsliga Südbaden ist der Fußball-Bezirk nur noch mit zwei Vereinen vertreten. Aber sowohl der SV 08 Kuppenheim und der 1. SV Mörsch überwintern bei fünf möglichen Absteigern auf einem Abstiegsplatz. Allerdings hat der SV 08 (17) noch drei Nachholspiele (unter anderem die ausgefallene Heimpartie gegen das abgeschlagene Schlusslicht SC Hofstetten), und der 1. SV Mörsch liegt mit 20 Punkten durchaus im Soll. Nur ein Zähler trennt das Team von Trainer Dietmar Blicker vom rettenden Ufer. Saisonziel kann für die beiden Vereine ohnehin nur der Klassenerhalt sein, und der ist durchaus machbar. Phönix Durmersheim droht der freie Fall Sieben mittelbadische Klubs sind in der Landesliga am Ball. Die größte Überraschung ist der VfB Bühl mit dem neuen, alten Trainer Alexander Hassenstein, der sich als Tabellenzweiter, allerdings punktgleich mit Spitzenreiter Oppenau (beide 33), in die Winterpause verabschiedete. Der als Topfavorit in die Runde gestartete Verbandsliga-Absteiger SV Bühlertal (30) liegt auf Platz vier, noch hinter Aufsteiger SV Oberachern II (31). Aber beide haben noch ein Nachholspiel zu absolvieren. Bereits jetzt jenseits von Gut und Böse ist der Rastatter SC/DJK (24). Dagegen müssen der FV RW Elchesheim, SV Sinzheim (beide 17) und vor allem die Sportvereinigung Ottenau (13) nach der Winterpause noch einiges für den Klassenerhalt tun. Der FV Würmersheim hat sich vor der Runde enorm verstärkt und wurde bisher seiner Favoritenrolle in der Bezirksliga absolut gerecht. Mit vier Punkten Vorsprung auf die TSV Loffenau (37) und einem Spiel weniger führen die defensivstarken Würmersheimer (13 Gegentore) die Tabelle an. Schon jetzt ist klar, dass der Weg zur Meisterschaft nur über den FVW führt. Dagegen droht dem letztjährigen Landesligisten Phönix Durmersheim der freie Fall. Mit neun mickrigen Pünktchen fristet der Traditionsverein ein karges Dasein im Tabellenkeller. Nur zwei Zähler mehr auf dem Konto hat der FC Lichtental, der sich allerdings in der Winterpause mit dem ehemaligen Spielertrainer des SV Vimbuch, Christoph Woithe, verstärkt hat. Eng dürfte es auch für den FV Ottersdorf (12), Aufsteiger TC Fatihspor Baden und den SV Ulm (beide 13) werden. In den beiden Kreisligen A läuft für die beiden Topfavoriten alles nach Plan. Im Norden dominiert der FV Ötigheim (46), auf Platz zwei liegt der VFB Gaggenau (28). Selbst, wenn die Gaggenauer ihre beiden Nachholspiele gewinnen sollten, betrüge der Rückstand noch zehn Punkte. Im Süden grüßt der vor der Runde enorm verstärkte FV Ottersweier von der Tabellenspitze. Das Team liegt, bei einem Spiel weniger, drei Punkte vor dem FC Varnhalt (35). Der starke Aufsteiger SV Sasbachwalden (34) ist Dritter und hat noch ein Nachholspiel in petto. Den Erwartungen nicht gerecht wurde Bezirksliga-Absteiger und Bezirkspokalsieger SV Weitenung (20). Auch das Allheilmittel Trainerwechsel hat sich bisher nicht ausbezahlt. Dem VfR Achern (10) droht gar der Absturz in die Kreisliga B. Die Germanen aus Bietigheim (33) wollen mit aller Macht zurück in die Kreisliga A und überwintern auch in der B 4 an der Tabellenspitze. Allerdings sitzen ihnen der FV Rauental und der OSV Rastatt (beide 31) im Nacken. Etwas überraschend führt in der B 5 der SV Bühlertal II (25) die Tabelle an. Aber der Zweite FV Gamshurst (24) und der Vierte FV Haueneberstein (23) haben noch zwei Spiele weniger, der Dritte SG Stollhofen/Söllingen (23) muss noch eine Partie nachholen. Abgerechnet wird aber erst am letzten Spieltag, also Ende Mai und Anfang Juni. Aber jetzt ist erst einmal Weihnachten. Frohes Fest.

