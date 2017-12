Straub löst Ticket für die Süddeutsche Drei Tage lang traf sich am vergangenen Wochenende in Dresden die Schwimmwelt, um die brandneue Wettkampfhalle einzuweihen und gemeinsam den Jahresabschluss zu feiern. Auch 24 Schwimmer des Rastatter TV sprangen in der sächsichen Hauptstadt ins neue 50-Meter- Becken, das derart gut ausgerüstet ist, dass der Deutsche Schwimmverband es für Meisterschaften und internationale Wettkämpfe zertifiziert hat. Die Generalprobe dafür fand nun im Rahmen des 27. Dresdner Christstollenschwimmfestes statt. Am hochkarätig besetzten Wettkampf nahmen mehr als 800 Sportlerinnen und Sportler teil, die sich zuvor allesamt über Zulassungszeiten dafür qualifizieren mussten, da die Nachfrage auf die begehrten Startplätze um ein Vielfaches höher war. Neben deutschen Spitzenvereinen waren auch Auswahlmannschaften aus Irland, Malta, Polen, Luxemburg sowie der Schweiz und der Ukraine am Start, so dass Spitzenrennen mit nationalen und internationalen Stars und Nachwuchstalenten garantiert waren. Die Organisatoren vom Dresdner Sportklub 1898 bewältigten bei bester Organisation mehr als 5000 Starts und die örtlichen Bäckereien stellten für die Schwimmerinnen und Schwimmer 400 leckere Stollen als "Medaillen" zur Verfügung. Der RTV war mit 24 Athleten und Athletinnen in Dresden vertreten und leistete dabei knapp 100 Starts. Aufgrund der außergewöhnlich starken nationalen und internationalen Konkurrenz galt es, fernab der Medaillenränge eine klare Leistungseinordnung abzuliefern und möglichst viele persönliche Bestzeiten als auch offizielle Qualifikationszeiten für Meisterschaften zu erschwimmen. Und die Rastatter Sportler lieferten! Luisa Hohenstein (Jahrgang 2005) jagte auf Tuchfühlung mit der deutschen Jahrgangsspitze über die 50-Meter-Freistil-Distanz. Ihre Leistung wurde nicht nur mit einer persönlichen Bestzeit belohnt, sondern zugleich auch mit einer Qualifikation für die Süddeutschen Meisterschaften im nächsten Sommer. Ihr Vereinskamerad Alexander Straub (2004), der im badischen Raum bereits zu den Jahrgangsbesten zählt, zeigte ebenfalls keine Angst vor der Konkurrenz und löste gleich zwei Tickets für seine Teilnahme an der Süddeutschen Meisterschaft (50 und 100 Meter Freistil). Auch die weiteren RTV-Sportler konnten - angetrieben vom internationalen Flair des Wettkampfes - viele persönliche Bestzeiten aufstellen und zugleich etliche Qualifikationen für die nächsten Badischen Meisterschaften erkämpfen. Für alle RTV-Schwimmer gab es zudem eine klare Leistungsbestimmung im Vergleich zu den aktuellen Top- und Kaderschwimmern, was als Motivation für das kommende Wettkampfjahr gelten wird. Die beiden RTV-Trainerinnen Angelika Berndt und Kornelia Walz zeigten sich zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge. Die lange Hin- und Rückreise zu diesem Event wurde mit tollen Eindrücken zum weihnachtlichen Dresden und leckerem Christstollen belohnt, heißt es in der Mitteilung abschließend.(red)

