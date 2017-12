Santoro hört im Sommer beim SV Bühlertal auf

Paukenschlag kurz vor Weihnachten: Fußball-Landesligist SV Bühlertal und Trainer Michael Santoro gehen am Rundenende getrennte Wege. Dies gab der Verein gestern bekannt. Aus beruflichen und privaten Gründen habe sich der 44-Jährige zu diesem Schritt entschlossen, erklärte SVB-Vorstand Norbert Welle auf BT-Nachfrage. "Er hat uns frühzeitig seine berufliche Situation geschildert, dass er der Trainertätigkeit nicht mehr mit dem Anspruch, den er selbst an sich hat, nachkommen kann, und deshalb im Sommer aufhören möchte", so Welle weiter. Mit dem Entschluss wolle er zudem dem Verein ermöglichen, frühzeitig einen Nachfolger zu finden.

Vollkommen überraschend sei der Schritt jedoch nicht gekommen. Es habe sich bereits im Herbst und in der Winterpause abgezeichnet, als Santoro wegen seiner Schichtarbeit einige Trainingseinheiten gefehlt habe, sagte Welle weiter. Santoro leitet seit der Saison 2014/15 die Geschicke auf dem Mittelberg. Er übernahm damals die Mannschaft von Heiko Grajewski, der mit dem SVB in die Verbandsliga aufgestiegen war, dann jedoch eine Pause einlegte.

In die aktuelle Saison erwischte der Aufstiegsfavorit einen Auftakt nach Maß, setzte sich relativ schnell von den Verfolgern ab. Im Herbst jedoch steckte das Team in einer Spiel- und Ergebniskrise und verlor die Tabellenspitze. Momentan rangiert der SVB auf dem vierten Platz mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Oppenau - jedoch bei einem Nachholspiel in petto. "Mit der sportlichen Entwicklung hat der Schritt nichts zu tun. Wir pflegen in Bühlertal eine offene Kommunikation. Michael hat uns die Gründe für die kleine Krise im Herbst erläutert. Wir hatten viele Verletzte, Kranke und Studierende, die nicht da waren", erklärte Welle. Zudem habe sich auch der Spielerrat weiterhin für Santoro ausgesprochen.

Wer auf den 44-Jährigen im Sommer folgt, sei noch offen. "Wir haben bereits Gespräche mit dem einen oder anderen Kandidaten geführt. Jedoch werden wir nicht nur auf eine Karte setzen, sondern in mehrere Richtungen sondieren", sagte Welle. Einer der Kandidaten ist Thomas Leberer, dessen Name Welle nicht dementieren wollte. Auch der langjährige Erfolgscoach des SV Oberachern, der vor der Saison eine Pause einlegte, bestätigte Gespräche mit dem Landesligisten. "Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen", sagte Leberer. (rap)