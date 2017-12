"El Clasico" für den guten Zweck Für den ESC Hügelsheim steht heute Abend das letzte Spiel des Jahres auf dem Programm. Um 19.30 Uhr gastieren die Eisbären aus Heilbronn am Baden Airpark. Das seit dem verrückten Finale im Jahr 2013 liebevoll "El Clasico" genannte Derby zwischen beiden Mannschaften ist mehr als nur ein normales Ligaspiel. Dass beide Teams heute Abend aufeinandertreffen, liegt daran, dass sich die Eisbären wie auch die Rhinos für den guten Zweck engagieren. Denn eigentlich sah der Spielplan heute die Maddogs Mannheim am Airpark vor, doch die mussten vor drei Wochen die Begegnung absagen, so dass die Nashörner ohne Gegner da standen. Da die Benefizaktion "Rhinos gegen Krebs" des ESC für heute schon in Planung war, war dies natürlich eine missliche Lage. "Wir haben daraufhin bei Sven Breiter in Heilbronn angerufen und bei den Eisbären angefragt, ob die einspringen würden" erklärte Pascal Winkler den Spieletausch. "Einen Tag später haben die Eisbären mit Hinblick auf die Benefizveranstaltung zugesagt, obwohl sie eigentlich spielfrei und gedanklich schon im Weihnachtsurlaub waren. Davor muss man echt den Hut ziehen." Trotz der Spendenaktion zugunsten der Deutschen Krebshilfe wird der aktuelle Tabellenführer aus der Käthchen- stadt - außer vielleicht ein paar Euros in die Spendenbox - nichts zu verschenken haben. Derzeit stehen die Eisbären punktgleich mit Bietigheim auf dem ersten Platz. Schon etwas abgeschlagen stehen die Namensvettern aus Eppelheim auf dem dritten Platz, verfolgt von Hügelsheim und Zweibrücken mit ein und zwei Punkten Rückstand. Da sich Eppelheim zur im Dezember eröffneten Transferphase mit zwei Hochkarätern verstärkt hat und sich dadurch berechtigte Hoffnung auf den Finaleinzug machen darf, wird man in Heilbronn tunlichst vermeiden wollen, den Platz an der Sonne abzugeben, um einem wahrscheinlichen Halbfinalspiel mit Eppelheim aus dem Weg zu gehen. Doch auch die Rhinos werden alles daran setzen, gegen Heilbronn zu gewinnen. Coach Winkel steht hierzu voraussichtlich der komplette Kader zur Verfügung. Beim letzten Benefizspiel standen sich beide Mannschaften übrigens ebenfalls vor Weihnachten gegenüber. Damals gewannen die Rhinos nach tollem Spiel mit 7:5 und sammelten darüber hinaus fast 5000 Euro an Spenden. Beides - geht es nach dem Geschmack der Rhino-Fans - dürfte sich gerne wiederholen.(ndm)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



München

Pokal-Klassiker Bayern gegen BVB München (dpa) - Rekordmeister gegen Titelverteidiger, die Branchenführer der letzten Jahre im Cup-Duell. "Ein vorweggenommener Saisonhöhepunkt", sagt Jupp Heynckes (Foto: dpa). Bayern München empfängt am Mittwoch Dauerrivale Borussia Dortmund im Achtelfinale. » Weitersagen (dpa) - Rekordmeister gegen Titelverteidiger, die Branchenführer der letzten Jahre im Cup-Duell. "Ein vorweggenommener Saisonhöhepunkt", sagt Jupp Heynckes (Foto: dpa). Bayern München empfängt am Mittwoch Dauerrivale Borussia Dortmund im Achtelfinale. » - Mehr Hügelsheim

Doppelspieltag für ESC Hügelsheim Hügelsheim (red) - Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim (Foto: Vetter) steht vor einem wichtigen Doppelspieltag: Im Kampf um den Playoff-Platz müssen die Spargeldörfler am Samstag und Sonntag zweimal gegen die Maddogs Mannheim ran, am Sonntag in eigener Halle. » Weitersagen (red) - Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim (Foto: Vetter) steht vor einem wichtigen Doppelspieltag: Im Kampf um den Playoff-Platz müssen die Spargeldörfler am Samstag und Sonntag zweimal gegen die Maddogs Mannheim ran, am Sonntag in eigener Halle. » - Mehr