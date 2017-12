Den Trend fortsetzen

Es sieht nach einer höchst reizvollen Begegnung aus. Wenn heute um 20 Uhr die Bundesligavolleyballer des TV Bühl in der heimischen Großsporthalle auf den deutschen Meister Berlin treffen, dann dürften nicht wenige aus dem Bühler Lager auf eine Überraschung hoffen. Die beiden Mannschaften sind aktuell schließlich Tabellennachbarn und starteten mit einer unerwartet deutlichen 0:3-Klatsche in die Saison, doch beide Mannschaften zeigten sich zuletzt auch deutlich verbessert - und beide wollen den Aufwärtstrend fortsetzen.

Der Mannschaft von Trainer Ruben Wolochin gelangen in den zurückliegenden sieben Spielen sechs Siege, davon drei im Pokal. Und natürlich hat der Sieg im Cup-Halbfinale gegen Herrsching nochmals Kräfte freigesetzt. Bühl reitet auf einer Euphoriewelle - da kommt ein Gegner wie Berlin eigentlich gerade recht. Denn bei den Hauptstädtern will sich bisher Euphorie so gar nicht einstellen. Nur drei Siege gab es in den zurückliegenden sieben Spielen, unter den vier Niederlagen war das Pokal-Aus gegen Herrsching besonders bitter.

Doch aus der bisher letzten Niederlage dürften die Hauptstädter viel Kraft gezogen haben: In der Champions League trotzte Berlin Zenit Kazan, der aktuell wohl besten Vereinsmannschaft der Welt, nicht nur einen Satz ab, mit ein bisschen mehr Abgezocktheit hätte man den "Unbezwingbaren" sogar einen Punkt abknöpfen können. "Für unser Selbstvertrauen war das wichtig", wird Berlins Libero Luke Perry zitiert, der auf der anderen Seite aber auch Bühl höchsten Respekt zollt: Bühl habe eine hochinteressante Mannschaft in dieser Saison, wobei vor allem Masahiro Yanagida hervorzuheben sei. Ihn gelte es aus dem Spiel zu nehmen, wenn man in Bühl gewinnen will.

Ausgerechnet Yanagida ist im Moment aber so etwas wie das Sorgenkind auf Bühler Seite. Der Japaner hatte nach dem Sieg gegen Herrsching zehn Tage frei bekommen, unter anderem, um in seine Heimat zu reisen, wo er noch einige Dinge zu erledigen hatte. Inzwischen ist er zwar wieder in Bühl, doch es fehlen ihm einige Trainingseinheiten und die Zeitverschiebung bleibt bei niemanden in den Kleidern hängen. Wolochin erwägt deshalb, Yanagida gegen Berlin zunächst auf der Bank zu lassen. Zumal der Rest der Mannschaft sehr fleißig trainiert hat.

"Die kurze Pause über die Feiertage hat uns gut getan, seit Montag sind wir aber wieder absolut auf das Spiel fokussiert", sagt Wolochin. Trotz der Anlaufschwierigkeiten gehört Berlin für ihn zu den beiden besten Teams der Liga, zumal die Hauptstädter nach dem unrunden Saisonauftakt sehr schnell reagiert und mit dem Franzosen Pierre Pujol einen neuen Zuspieler verpflichtet haben. "Er macht das Spiel noch schneller", weiß Wolochin, der ein Feuerwerk am Netz erwartet. "Wir wissen, dass es nicht einfach wird. Ich hoffe aber, wir können ihnen trotzdem Probleme bereiten", sagt der TVB-Coach.