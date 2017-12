Steinbacher Jugend mit Bestmarken

Bei der männlichen Jugend U16 stellten die Steinbacher über 4x100 Meter in der Besetzung Tim Kilka, Lars Lawo, Fabian Haedecke und Niklas Huber in 47,77 Sekunden eine neue Kreisbestmarke auf. 47 Jahre lang hatte der alte Rekord Bestand, im Jahr 1970 mit 48,0 aufgestellt vom SC Baden-Baden. Auch im Mannschafts-Neunkampf (Huber, Lawo, Jona Fruchtmann) und im Mannschafts-Blockwettkampf (Huber, Lawo, Haedecke, Kilka, Fruchtmann) sorgten die Jungs vom SR Yburg für neue Rekordmarken. Über 3x1000 Meter und im Mannschafts-Vierkampf liegen sie ebenfalls auf Platz eins der Kreisbestenliste.

Die Überlegenheit in den Mannschaften drückte sich auch in den Einzeldisziplinen aus. Niklas Huber stellte im Neunkampf mit 5346 Punkten sowie im Blockwettkampf Wurf mit 3105 Zählern zwei neue Kreisrekorde auf. Zudem führt er über 100 Meter in 11,56 Sekunden, knapp vor Christian Dietsche (Baden-Baden; 11,59), über 80 Meter Hürden in 11,22 Sekunden, im Stabhochsprung, im Weitsprung, im Kugelstoßen mit starken 15,37 Meter sowie im Diskuswurf die Ranglisten an. Sein Vereinskamerad Lars Lawo ist Kreisspitze über 800, 1000 und 3000 Meter sowie im Dreisprung, im Speerwurf mit starken 49,18 Meter, im Vierkampf und im Blockwettkampf Sprint. Christian Dietsche konnte gefallen in 37,90 Sekunden über 300 Meter. Yannic Reith (TV Bühlertal) führt mit 1,70 Meter beim Hochsprung, Benjamin Strobel (LAG Obere Murg) mit 47,83 Meter beim Hammerwurf.

Jonas Falk Schnellster über 100 m und 300 m

In M14 sorgte Jonas Falk (SCL-Heel Baden-Baden) für die schnellsten Sprintzeiten in 12,29 Sekunden über 100 Meter und 40,69 über 300 Meter. Moritz Merkel (Steinbach) war Bester über 800 Meter, Sven Kistner (LG Hardt) über 2000 Meter, 3000 Meter und im Fünf-Kilometer Straßenlauf. Jonathan Bertele (TV Bühlertal) belegt die ersten Plätze im Hürdensprint, Hochsprung, Speerwurf, Vierkampf und Block Sprint. Fabian Haedecke führt im Stabhochsprung, Kugelstoßen und Block Wurf, Tim Kilka im Weitsprung und Fünfsprung, Jona Fruchtmann im Diskuswurf und Neunkampf. Aaron Schalamon (LAG) sorgte für die größte Hammerwurfweite.

Bei der Jugend U14 gingen die ersten Plätze in den Mannschaften an den TV Gernsbach (4x75 Meter und Dreikampf), an den Rastatter TV (3x800 Meter) und an die LAG Obere Murg (Vierkampf). Felix Eberle (TG Ötigheim) war Bester im 75 Meter-Sprint, Weitsprung, Fünfsprung und Dreikampf. Leon Kalmbacher (LAG) lief die schnellsten Zeiten über 800 und 2000 Meter. Silvan Juschus (Rastatter TV) führt über 60 Meter Hürden, im Kugelstoßen, Diskuswurf und Block Sprint, Frederick Frey (LAG) im Hochsprung und Vierkampf. In M12 hat Max Warlich (RTV) die Spitzenpositionen über 800 und 2000 Meter, im Zehn-Kilometer-Lauf und im Block Lauf inne. Luis Roth (LAG) führt im Vierkampf, Weitsprung, Stabhochsprung, Hochsprung und Fünfsprung. Arwen Derler (Steinbach) war schnellster Sprinter. Jeweils zweimal auf Platz eins rangieren auch Luca Schumacher (TuS Hügelsheim; Speerwurf, Block Sprint), Elias Schalamon (LAG; Kugel, Diskus) und Kevin Haag (TV Gernsbach; Dreikampf, Ballwurf).

Bei den Schülern U12 stellte der TVC Haueneberstein mit Luis Reiß, Maximilian Sopper und Marvin Schäfer über 3x800 Meter in 8:18,49 Minuten einen neuen Kreisrekord auf. Die übrigen Spitzenplätze in den Mannschaften sind verteilt auf Yburg Steinbach (4x50 Meter), Rastatter TV (Dreikampf) und TV Gernsbach (Vierkampf). Marvin Schäfer (M11) war der Vielseitigste mit ersten Plätzen im Drei- und Vierkampf, im Hochsprung und über 800 Meter. In M10 liegt Linus Falk (Steinbach), im Vierkampf, Weit- und Hochsprung sowie über 50 Meter vorne. Die beste Dreikampf-Mannschaft der U10 stellte der TV Gernsbach. In M9 sorgte Mattis Linder (Yburg Steinbach) über 800 Meter in 2:42,91 Minuten für einen neuen Kreisrekord. Er führt auch die Rangliste im Weitsprung an. Auch Hannes Schmieder (TV Bühl) wird im Ballwurf und Dreikampf zweimal auf Platz eins geführt. M8-Athlet Jan Schillinger (TV Gernsbach) war bester Dreikämpfer 'und Ballwerfer. (rawo)