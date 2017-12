Von wegen Jugend forscht, sie siegt Damit hat wohl kaum einer der Curling-Granden in Deutschland gerechnet. Ungeschlagen hat das jüngste Team (16 - 18 Jahre) um Skip Klaudius Harsch vom Baden Hills Golf und Curling Club Rastatt (BHGCC) den Henkelpott für die Erringung des Titels eines Deutschen Meisters bei den Männern aus den Händen von Präsident Bernhard Mayr in Oberstdorf entgegennehmen dürfen. Ganz besonders, und dies ist bisher einmalig in der Geschichte des seit 1966 bestehenden deutschen Curling-Verbandes (DCV), macht die Verantwortlichen der Abteilung Curling des BHGCC stolz, dass die ersten drei plazierten Teams alle aus ihren Reihen kommen. Sowohl bei den Männern als auch den Frauen traten fünf Mannschaften in einer Round Robin (jeder gegen jeden) zu dieser Meisterschaft an. Neben den drei Teams aus Rastatt mit Partnern aus Füssen, Konstanz, Oberstdorf und Schwenningen, war noch eine Crew aus Oberstdorf und Konstanz am Start. Während die Spiele gegen diese beiden Teams recht eindeutig zugunsten der Baden Hillser ausgingen, verliefen die Treffen der Vereinskameraden gegeneinander zum Teil nach hartem Kampf. So zeigte Klaudius Harsch mit Sixten Totzek, Jan Lucca Haag und Joshua Sutor aus Füssen gegen den Fünften der Europameisterschaft, Alex Baumann mit Manuel Walter, sein ganzes Kämpferherz, als er erst im zehnten End mit seinem allerletzten Stein, knapp mit 8:7 die Oberhand behielt. Nach dem Sieg von Baumann mit 8:5 gegen das dritte Team vom BHGCC um Skip Marc Muskatewitz, Marc Weiler, Kevin Bold sowie Peter Gaedeke aus Konstanz, musste die letzte Begegnung zwischen Harsch und Muskatewitz über die Meisterschaft entscheiden. Junioren-Weltmeisterschaft in Finnland folgt Hier konnten sich die Youngsters, die ab dem 3. Januar die deutschen Farben bei der B-Weltmeisterschaft der Junioren im finnischen Lohja vertreten werden, mit 6:3 durchsetzen und den überraschenden Erfolg perfekt machen. Der Vizepräsident Leistungssport des DCV, Andreas Lang, äußerte anläßlich der Siegerehrung: "Noch nie gab es bei einer deutschen Männer-meisterschaft ein so junges Team, welches bei seiner ersten Teilnahme auch gleich den Titel holt. Wer zur WM nach Las Vegas fährt, wird der DCV am 15. Januar entscheiden". Bei den Frauen konnte Daniela Jentsch mit ihrem Team die Deutsche Meisterschaft nach Füssen holen. (red)

