Hat der DFB vergessen, wen er vertritt?

Hinter Bergen von Plätzchen, Adventsfeiern, allgemeiner Geschäftigkeit, Schiri-Zoff und Ärger über den Video-Assistenten, ging es fast etwas unter, dass der Deutsche-Fußball-Bund (DFB) auf seinem außerordentlichen Bundestag Anfang Dezember in Frankfurt Historisches für den Profifußball beschloss. Auf der Strecke blieben wieder einmal die Amateure. Dabei betonen die DFB-Spitzen bei jeder Gelegenheit, wie wichtig der Amateurfußball sei. Alles Sonntagsreden, letztendlich entschied man sich einmal mehr für die Profis, gegen die Basis.

Auch die geplante Neuordnung der Regionalliga (aus fünf mach' vier) hinterließ Narben. Man einigte sich auf einen Kompromiss für zwei Jahre: Für die Saison 2018/19 bleibt es bei fünf Staffeln, aber vier Aufsteigern. Der Südwest-Meister steigt immer sicher auf. Die Sieger der anderen vier Staffeln steigen dagegen nur einmal direkt auf und müssen einmal in die Playoffs.

Einstimmig wurde von den Delegierten der Grundlagenvertrag zwischen dem DFB und der DFL als Interessenvertreterin des Profiklubs abgenickt. Dies hatten sie zwar vor einem Jahr schon einmal getan, aber damals hatten ihnen die umstrittenen Zusatzvereinbarungen, die die offiziellen Verträge aushebelten, nicht vorgelegen. Auf Druck der Öffentlichkeit hat sie der DFB nun transparent gemacht. Was aber bleibt, ist die finanzielle Benachteiligung der Amateure.

TV-Einnahmen steigen rasant

Die Basis erhält feste Beträge und wird nicht linear am stetig steigenden Wachstum der Spitze beteiligt. Weil die TV- und Ticketeinnahmen rasend steigen, wären das mittlerweile mehr als 50 Millionen Euro. Doch die Zusatzvereinbarung deckelt den Betrag auf 26 Millionen Euro. Dafür baut der DFB auf einem Gelände in der Nähe des Frankfurter Flughafens ein Silicon Valley des Fußballs. Und das neue Verwaltungsgebäude sowie die Akademie für die Nationalmannschaft, die Nachwuchsteams, das Schiedsrichterwesen und die Trainerausbildung wird richtig teuer. Veranschlagt sind 150 Millionen Euro.

Hat der DFB vergessen, wen er vertritt? All jene, die fern des Glanzes der Nationalelf im Nieselregen stehen und gemeinhin als unbedeutend eingestuften Bolzplätzen der Republik beiwohnen. Hat er vergessen, wer die Fußballstars von morgen ausbildet und in Sachen Erziehung sowie Integration ehrenamtlich immense Arbeit leistet? "Ganz so schlimm ist es nicht. Da wird zu einseitig berichtet und mit zweierlei Maß gemessen. Der Neubau nützt auch dem Amateurfußball. Falls wir unser Aushängeschild, nämlich die Nationalmannschaft, nicht auf höchstem Niveau halten und Erfolge erzielen, werden wir unsere Stellung im gesamten Sport nicht halten können. Tennis ist da das beste Beispiel", sagt Thomas Schmidt (Sölden), der Präsident des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV). Er ist auch der Meinung, dass "die Kritiker nur sehen, was die DFL den Amateurvereine direkt zur Verfügung stellt." "Der DFB profitiert", laut Schmidt, "beispielsweise auch von Werberechten für die Nationalspieler, von Länderspielen und Sponsorenverträgen, welche im Einverständnis mit der DFL zustande kommen. Insgesamt sind das Einnahmen im zweistelligen Millionenbereich." Schmidt weist auch auf die zwei kostspieligen Plattformen fußball.de und dfb.net hin, die der DFB den Vereinen bereitstellt. Und ab 2019 werden weitere Mittel (insgesamt zwölf Millionen Euro) für die Amateure fließen.

Natürlich will auch der SBFV-Boss, dass der Grundlagenvertrag temporär angepasst wird, damit den Amateuren mehr Geld zufließt. Der Etat des SBFV beträgt 2,5 Millionen, ein Drittel davon muss der Landesverband selbst erwirtschaften, den Rest steuern der DFB, der LSV und der BSB bei. Auch wenn im Advent ein Wunsch bleibt, hätte Schmidt, der 730 Vereinen und 265000 Mitgliedern vorsteht, gerne, dass Südbaden in der Regionalliga Südwest (nur SC Freiburg II) und Oberliga Baden-Württemberg (Bahlinger SC, SV Oberachern, FC 08 Villingen) künftig stärker vertreten ist. Aber nicht nur im sportlichen Bereich sieht er eine sehr große Herausforderung für den Verband, sondern auch im gesellschaftlichen.

"Besserer Servicebetrieb"

"Wichtig wird sein, auf Dauer die Ehrenamtlichen zu unterstützen, damit sie ihre Arbeit auch im Rahmen ihrer Freizeit ausüben können. Wir müssen unseren Verband zu einem besseren Servicebetrieb für die Vereine umstellen und ausstatten", macht Schmidt unmissverständlich klar. Angesichts der demografischen Entwicklung in Kombination mit einem massiv zurückgehenden Interesse an ehrenamtlichen Funktionen in den Vereinen in der Tat eine sehr große Herausforderung. Selbst wenn die DFL jedem Verein 10000 Euro geben würde, wäre das keine Lösung des Problems. Ein Umdenken muss her, bei den Profi- und den Amateurvereinen.