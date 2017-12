Geiger sichert sich Olympia-Ticket

(red) - Wieder knapp am Podest vorbei: Biathlet Simon Schempp hat am Freitag im Sprint über zehn Kilometer den vierten Platz belegt. Momentan eine Klasse für sich ist der Norweger Johannes Thingnes Bö, der vor Martin Fourcade das Sprint-Rennen gewann (Foto: AFP). » - Mehr

Ötigheim